Нетаньяху победил на выборах лидера «Ликуд»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о своей победе на внутренних выборах лидера своей партии «Ликуд».
Нетаньяху написал в Twitter, что это «огромная победа». Он поблагодарил друзей и членов партии «за доверие, поддержку и любовь».
«С божьей и вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям», – добавил он.
Избирательные участки на праймериз в «Ликуде» закрылись в в 23.00 (00.00 мск), явка избирателей превысила 49%. Под данным 13-го канала израильского телевидения, более 70% голосов было отдано за Нетаньяху, передает РИА «Новости».
Основным соперником Нетаньяху был экс-министр внутренних дел Гидеон Саар.
Отмечается, что праймериз на пост председателя «Ликуда» стали для Нетаньяху вынужденной мерой, так как внутри партийной элиты зазвучали голоса с требованием смены руководства партии, дважды не сумевшего сформировать правительство по итогам выборов.
Две подряд неудачи Нетаньяху в формировании кабинета министров стали главным аргументом предвыборной кампании Саара, обещавшего в случае победы продвигать Нетаньяху на должность президента.
При этом сторонников Нетаньяху не смущает, что впервые в истории Израиля против действующего премьер-министра выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.
Напомним, кнессет 22-го созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий, просуществовав меньше трех месяцев.
После выборов 9 апреля и 17 сентября ни председатель правящей партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, ни глава оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли сформировать коалицию.
12 декабря кнессет Израиля принял закон о проведении 2 марта повторных парламентских выборов, подтверждающий также самороспуск парламента. Никто из депутатов не проголосовал против и не воздержался при голосовании.
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