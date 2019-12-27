В Казахстане самолет с 93 пассажирами при взлете врезался в здание. Погибли 15 человек

27.12.2019, 9:57, Новости дня

В Казахстане упал пассажирский самолет Fokker-100, на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Число погибших возросло до 15 человек, их имена публикует Tengrinews. В числе погибших председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Лайнер Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан из Алма-Аты. При взлете он потерял высоту и врезался в двухэтажное здание Самолет принадлежал авиакомпании Bek Air. Ее работа, а также полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановлены.

По данным МВД Казахстана, в районе крушения находятся жилые дома, оттуда эвакуируют людей.

Что стало причиной крушения самолета, пока неизвестно. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные будут наказаны.



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