Рисунок с новогодним поздравлением, оставленный после обыска в ФБК, продали за 50 тысяч рублей

Новогодний рисунок авторства сотрудника спецназа, который проводил обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией 26 декабря, продали с аукциона за 50 тысяч рублей Алексею Беляеву. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

26 декабря днем силовики пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией. По словам Навального, обыск был связан с отказом ФБК удалить из YouTube расследование «Он вам не Димон». Позже он связал этот рейд с расследованием о самолетах, которые «ВТБ Лизинг» увел в офшоры. «В этот раз у нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик. И Кремлю приятно, и свой личный интерес отстаивает. Всё ровно так, как в случае с самолётом Светланы Медведевой. Очень важный госбанкир — глава ВТБ Андрей Костин — не хотел бы, чтоб вы его увидели», — написал Навальный.

При обыске из офиса ФБК забрали 17 ноутбуков, камеры, световое и другое оборудование. После него сотрудники фонда нашли в офисе рисунок с изображением бойца спецназа и надписью «С новым годом!». Волков назвал его «Порыв чувств».

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