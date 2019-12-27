Самарская станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам сдавать донорскую кровь

Самарская областная клиническая станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам сдавать донорскую кровь. Об этом сообщается на сайте клиники.
В качестве «абсолютных ограничений для сдачи крови» в памятке указаны «инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции) и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)».
Издание «Другой город» приводит слова замдиректора по медицинской части клиники Елены Кудиновой: «У станции есть база людей, пожизненно отведенных от донорства, в которой содержатся данные, поступающие от профильных медицинских учреждений и диспансеров». О каких именно данных идет речь, она не уточнила.
Кудинова ссылается на постановление Главного государственного санитарного врача РФ, в котором указано, что «гомосексуалы не могут сдавать кровь, потому что якобы находятся в основной группе, уязвимой к ВИЧ-инфекции».
Как станция будет проверять потенциальных доноров на предмет причастности к «группе риска», клиника также не уточнила.
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