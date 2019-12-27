Мнение: Они ТАМ есть! Мы – Легенды!

По Украине ходят легенды. Некоторые передаются как истории, обрастая легендарными подробностями, а некоторые вполне живые легенды. Но о живых легендах говорят не меньше, чем о погибших.

С началом майдана некоторые граждане сделали выбор, определивший всю их жизнь. Они не могли сделать другой выбор. В крови это или память предков, а может нужные книжки в детстве читали – я не знаю. Знаю одно, такой выбор переводит тебя из сознания обыденности в сознание ответственности за свой выбор. Совершать поступки, не ради награды, премии или лайков в интернете. А просто потому, что так правильно – это делает из обыкновенно человека Легенду!

В самом глухом селе Западной Украины слышали про Моторолу и Мозгового, про Гиви и Безлера. А спроси укро-патриота об украинских «хэроях» так окажется, что кроме Семенченка, которого ранили в зад и нет никого. Можно еще вспомнить козака Гаврилюка, но это скорее комедийный персонаж, чем легендарный.

Легендой стала медсестра, которая в мае этого года вместе с бойцами ДНР сдерживала прорыв группы украинских диверсантов. Когда бойцы погибли или были ранены, он взяла автомат, отползла от раненых и открыла огнь по противнику, вызвав на себя ответный артиллерийский огонь. О проникновении диверсантов уже речь не стояла после такого боя, а подошедшие на помощь бойцы ДНР загнали остатки противника на минное поле. Девушке едва исполнилось 20 лет, это и есть та, легендарная молодежь, воспитанная на войне.

Легендой является Коммунист (Валентин Киселев) из ЛНР. Сам офицер спецназа и не раз водил бойцов в бой, понимая что такое личный пример. У украинствующих считается чуть ли не демоном. После одного обстрела со стороны ВСУ, когда пострадали дети, Коммунист с несколькими бойцами проникли на территорию противника и просто вырезали артиллерийский расчет, который в тот день вел обстрелы. По дороге тем же методом уничтожили еще несколько карателей из других артиллерийских расчетов. Вот он – ЛЕГЕНДА!

Знакомый, который вынужден пока жить на Западной Украине говорит о неприятной для властей ситуации. Оказывается западноукраинская школота, играя в стрелялки по сети часто берет себе ники «сепаратистских» легенд: Моторола, Гиви, Бетман, Мозговой… Как ни накачивай пропагандой, историями о древней нации и страшных москалях, а у русского человека в глубине все равно остается то, что отличает русскую цивилизацию. А на Украине живут русские люди! Пусть часть из них стали предателями, а часть ходит с промытыми мозгами – они русские.

В донецком Аэропорту была ситуация, когда бойцы ДНР прижали нескольких «киборгов» и выхода у ВСУшников уже не было. Заканчивались патроны, наши предложили им сдаться. На что ВСУшники крикнули «РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ» и подорвали себя оставшимися гранатами. Александр Захарченко высоко оценил храбрость врага, тела погибших отдали украинской стороне чуть ли не с почестями.

У каждого города на Украине есть свои легенды. Я лично знаю нескольких таких. Когда они вернутся в свои города, их встретят граждане, которые из уст в уста передавали легенды о подвигах этих парней. А многим власть имущим будет очень сильно икаться. Настоящие Легенды лживых примазавшихся к «пророссийскости» не прощают.

Для меня легендой стал мальчишка лет восьми. После одного обстрела со стороны Украины был разрушен то ли интернат, то ли детский дом, я тогда не разбирался в конкретике, меня интересовало другое. Под завалами осталось несколько детей, пока их выкапывали я разговаривал с одним малышом. Он говорил очень тихо и передавал мои слова другим детям. Когда мы все таки сделали проход в тот завал вышли семь детей… а тот парнишка не вышел, он умер минут за пять до того, как мы смоги откапать. У него на груди лежала часть бетонного перекрытия, потому он разговаривал тихо. А вот я а его месте орал бы! Откуда у мальчишки были силы я не знаю. Но я всегда буду помнить его голос, он для меня Легенда!

Киевский милиционер, организовавший местную босоту на сопротивлению майданам, погибший на майдана в январе 2014-го – он Легенда для Киева. И слухи ходят, что его команда частенько устраивает отмщение особо украинизированным персонажам. Вы помогли его семье, купить теплые вещи на зиму.

Девушка с Днепропетровска, семье которой вы регулярно оказываете помощь была выпущена под подписку. Срок, который присудили ей был полностью погашен, а апелляция, которую подала прокуратура на увеличение срока пока не нашла отклик в сердцах судей. А может потому, что для днепропетровских судей она – Легенда? Может они понимают, что мы все равно вернемся и с каждого спросим?

В этот раз вы тоже помогли ей. Она еще долго будет восстанавливать здоровье. Я с ней по скайпу поговорил… когда речь зашла о победе, НАШЕЙ ПОБЕДЕ, видали бы вы как сверкали ее глаза. Это человек, которого можно только уничтожить, но не сломить.

Так же под подписку выпустили жену парня, который погиб останавливая «автобусы дружбы». Дети все время, пока их мать была в СИЗО жили с престарелой бабушкой вы им тоже регулярно оказывали помощь. В этот раз тоже оказали, за что вам от нее огромное спасибо, которое она передавала со слезами. Совершенно чужие и незнакомые люди помогали ее детям держаться все это время – это удивительно для нашего мира потребительства, а значит не такой он и потребительский, как хотелось бы «нашим партнерам».

Вы оказали помощь одному легендарному парню, который находится в Харьковском СИЗО. Фамилии пока не сообщаю, надеюсь он пройдет на обмен. Но когда мы с ним встретимся… Нам будет о чем поговорить и что-то перескажу вам.

Еще нескольким сидельцам в Харькове вы оказали помощь по мелочи, но очень нужной в тех условиях мелочи.

Вы оказали помощь многодетной семье погибшего в Одессе 2-го мая Владимира Брыгарь.

Вы оказали помощь семье Яворских. Одесситы, глава семьи спасатель, погиб 2-го мая. Застрелен в спину, отправлен «скорой помощью» в морг умирать, хотя можно было спасти. Если кто-то думает, что мы забываем такое – они очень ошибаются.

Семье Кущ регулярно помогает один из читателей КОНТа, за что ему отдельная благодарность.

Одесситам оказываете помощь через одну Легендарную одесситку Ингу Авдееву. Ее парень сражался в отряде Капитана Какао на Греческой, она чудом избежала смерти в Доме профсоюзов 2-го мая. Твари, которых мы прекрасно знаем, слили в СБУ данные на всех, кто принимал активно участие в сопротивлении на Куликовом поле. Ингу и ее парня арестовали в середине мая. После избиений в СИЗО она потеряла ребенка. В начале сентября 2014-го их поменяли.

Легендарна она не тем, что прошла СИЗО и обмен, как многие одесситы, а тем, что с отличием закончив Одесскую юридическую академию работала в прокуратуре. Да так работала, что еще до майдана на нее было совершено не одно покушение.

Вы помогли одной семье из под Винницы. Да, НАШИ люди там тоже есть, как есть они во Львове, Ужгороде, Ровно и во всех городах территории, которую ПОКА называют Украина.

Вы помогли семье погибшего бойца с Донбасса. Семья проживает по ТУ сторону «ленточки». Не смотря на крайне негативное отношение власти к семье, земляки их очень уважают, как уважали погибшего парня.

Вы помогли «Якуту» Владимиру Сердюку, который был тяжело ранен при деблокаде Луганска. Единственный выживший из тех, кто был в машине, остался инвалидом. Последние пару лет именно Якут заполняет сайт «ВосходИнфо». На мой взгляд – справляется великолепно.

«Спасибо всем кто прочитавши статьи «Они ТАМ есть» и откликнулся.»

Кто может оказать помощь Якуту:

Карта Сбербанка РФ 4276 5209 7902 5125 Владимир Алексеевич С.

Вы помогли семье одного бойца ЛНР. Его дети живут с бабушкой по ТУ сторону ленточки, жена погибла летом 2014-го при обстреле со стороны ВСУ.

Благодарность этих людей – единственное, что вы сможете получить. Но это искренняя благодарность тех, кому вы помогли стать Легендой! Тем временем вы и сами понемногу стаете Легендой. Слухи полнят ТУ сторону: оказывается своих не бросают и помогают по мере возможного. Это особенно показательно на фоне того, что своим «хэроям» укро-власти не помогают никак. Ну разве что Петр Порошенко подарил безногому ВСУшнику мяч…

Обмен будет! Это единственный источник положительных отзывов у нового президента и его партии, во всем остальном они провалились. И как и в прошлый обмен, не успеют уставшие сидельцы выйти из автобусов, укро-сми уже начнут завывать, что пора опять встречаться в Нормандском формате, потому как Зеленский ВСЕ выполнил. Не все Зеля… далеко не все. И меняют далеко не всех.

А есть еще те, кто отказывается идти на обмен по вполне понятной причине. Приходит к сидельцу СБУшник и говорит: «Будешь ты дружок нам стучать. Тебя поменяют, но семья твоя здесь остается. Ты же хочешь, чтобы с ними ничего не случилось?» И выбор у Человека-Легенды остается один – отказаться от обмена.

Ваши сообщения, которые вы присылаете вместе с той суммой, которую можете себе позволить, очень впечатляют. Противника тоже… Когда смотришь на карту видишь – помощь идет со всей России, у которой нет границ, понимаешь с кем на самом деле связался.

«Бог в помощь, помогайте нашим держаться»

«Из ЛНР, кому нужнее»

«Мы с вами»

«Мало, но от чистой души. Работайте братья!»



«Нашим»

«Спасибо Вам за Вашу работу, Снежинск»

«Во имя наших скреп! Нижний Новгород»

«Скрепы это верно. Нашим. Волжсский»

«Донбассу»

«Держитесь русичи! Из Питера»



«Нашим. Москва»

«Они там есть!»



«Из Нижнего Новгорода»



«Детям»

«Нашим»



«Всех с наступающим НГ! Здоровья! Удачи!»



«Детям и старикам Донбасса»

Из Яндекс-деньги:

«Из Тулы, держитесь»



«Оренбург с вами»



«Русские всегда возвращают своих! Мурманск»

Так же вы оказали малую, но помощь парням с передовой. Что нужно, чего мало? – взяли теплые носки, сигареты, чай и сгущенку. Кто служил, тот знает как все это нужно на самом деле. А кто был на Донбассе, тот тем более понимает это.

Сейчас с вашей помощью хотим поздравить детей с Новым Годом, если успеем, а если не успеем, то с Рождеством. Так же продолжим помогать семьям НАШИХ людей, которые на ТОЙ стороне, сидельцам, которых не обменяют и их семьям. Вы помогаете тем, кто стал легендой! Кто смело может смотреть в глаза дедам, победившим в самой страшной войне в истории человечества.

Помогают обычные люди. Возможно для кого-то и эти деньги трудны, помогают пенсионеры, а я знаю какова пенсия, на нее не разгуляешься. Нет среди моих читателей олигархов или бизнесменов, я не жалуюсь, я понимаю – им это не интересно, вложенные деньги вернутся обычным русским «благодарю», а не дивидендами.

И мы все благодарны вам за помощь! За то, что распространяете эти статьи, за ваши сбережения, которыми вы поделились от чистого сердца. За каждой Легендой стоит народ, который взрастил ее. Вы – ТОТ народ!

Оказать помощь тем, кто ТАМ есть:Карточка «Сбербанк России»: 4276 5219 7344 7208Яндекс-деньги: 410013477797584Вебмани:

Доллар: Z933002199485

Евро: E454061128185

Если ваша семья пострадала от украинских нацистов, если ваши близкие погибли или находятся в СИЗО, свяжись с нами через форму обратной связи на сайте ВосходИнфо,чем сможем – поможем. Но это должна быть действительно одна из описанных ситуаций. Мы понимаем, что на Украине сейчас всем тяжело. Но нас не финансируют олигархи, мы не являемся грантополучателями, а правительство о нас, скорее всего, даже и близко не слышало. Мы вынуждены делать крайне сложный выбор, отдавая предпочтение тем, кто действительно на грани между жизни и смертью. Просим отнестись с пониманием, что всем, к сожалению, помочь не сможем.

Просим помочь в распространении

Источник: Конт

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