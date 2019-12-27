Мнение: Топ зашкваров Навального: как блогер отличился в 2019 году

Как правило, в конце года принято подводить итоги. И в этой связи хотелось бы разобрать «достижения» одного одиозного персонажа – Алексея Навального. В этом году он был в каждой бочке затычкой. В результате блогер сыскал дурную славу.

Начнем с того, что на биткон-кошелек безработному Навальному за год перевели более 60 млн рублей. Откуда такие деньги? Просто-напросто Леша отрабатывал заказы всяких му…ов типа Ходорковского, и за счет них ездил по заграницам. Где только за 2019 год этот скандалист не побывал.

Дочке Дарье в этом году тоже перепало. Папенька пристроил её в Стэнфордский университет, где одно только обучение стоит кругленькую сумму. Пришлось, конечно, отмазываться, что семья «бомжует», но врать семье Навальных не привыкать.

Обещал в этом году Алексей Навальный помогать своим сторонникам и фигурантам т.н. «московского дела». В результате все могли наблюдать знакомую картину – блогер всех кинул и «расщедрился» лишь на 13 тысяч рублей. Ну, а в тот момент, когда людям выносили реальные приговоры, команда Навального организовала вечеринку.

Не смог блогер и продвинуть в Мосгордуму «своих» кандидатов. Даже проект «УГ» не дал результатов, о чем после выборов говорили многие выдвиженцы. Зато добился раскола в «Яблоке».

Ну, и вишенкой на торте стало признание т.н. ФБК иностранным агентом.

За прошедший год Алексей Навальный значительно подпортил себе репутацию. Не удивительно, что это подвигло олигарха Михаила Ходорковского собирать новую команду провокаторов из молодых «жертв режима». Если так пойдет, то в следующем году о Навальном и не услышим.

Источник: Конт

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