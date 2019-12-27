Мнение: Абсурдные новости. 26 декабря 2019 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?

Первое место. В Новгородской области мужчине с переломом руки врачи диагностировали беременность. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды». В 2018 году мужчина перенес операцию на руке в центральной районной больнице города Боровичи. Ему наложили гипс и поставили металлический штифт. Однако во время операции врачи нанесли пациенту ожоги, которые затем загноились. Через год 53-летнему мужчине потребовалась повторная операция по удалению штифта. При этом в выписном листе в качестве сопутствующего диагноза врачи написали «беременность на 27-й неделе». Самое удивительное, но операцию по удалению штифта данному пациенту врачи были готовы сделать только после «родоразрешения». Вы только представьте себе, насколько хороши наши врачи, что способны установить беременность по рентгеновскому снимку руки! Кстати, данный мужчина может попытаться на основании выписки из больницы получить премию в 1 миллион долларов, утвержденную Чарли Чаплином. Актер в своем завещании поручил выплатить круглую сумму тому мужчине, который первый родит ребенка. В общем, шансы есть, нужно рисковать. Главное что подтверждающие документы на руках.

Второе место. Британская компания Entertainment One UK, которая владеет правами на свинку Пеппу, отсудила у российской компании «Симбат» 32,9 миллиона рублей за изображение похожей свинки на детских конструкторах. Соответствующий иск удовлетворил Арбитражный суд Москвы 20 декабря, сообщает «Коммерсант». Entertainment One UK подала иск из-за конструктора, который продавался на маркетплейсе «Беру!». Британская компания утверждала, что «Симбат» не покупал права на изображение свинки, хотя использовал этого персонажа. Слоняясь по улицам родного города, я практически каждый день вижу китайские автомобили, которые как две капли похожи на некоторые модели европейских и японских автопроизводителей. Посещая китайские интернет-магазины, я практически с первым минут натыкаюсь на смартфоны, которые по внешнему виду являются клонами моделей мировых производителей. Но я почему-то ни разу не слышал, чтобы какой-либо из судов Китая вынес решение о взыскании с местного производителя крупной денежной суммы в пользу некого европейского бренда. А почему тогда мы «нагибаем» наших предпринимателей в угоду компаниям, зарегистрированным на территории стран, которые ввели в отношении России санкции, развязав тем самым экономическую войну? В чем смысл?

Третье место. Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении пенсионерки, которая спонсировала боевиков. Следователи доказали, что пенсионерка перевела на счет одного из участников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» 330 тысяч рублей. Деньги ей дала внучка. Мужчина, которому был сделан перевод, находится в международном розыске. Инициировал розыск Интерпол. Известно, что деньги ему нужны были, чтобы выйти из окружения правительственных вооруженных сил Сирии. Воевал он на стороне террористов. Пенсионерка себя виновной не признала и настаивала на том, что деньги перевести ее попросила внучка. О том, кому она переводит деньги и о том, что ее внучка причастна к запрещенной организации она не знала. Доводы пенсионерки суд счел малозначимыми и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Осуждена женщина была по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Ближайшие 8 лет женщина проведет в колонии общего режима. Внучка пенсионерки тоже попала под следствие, ее дело выделено в отдельное производство. Заметьте, бабушка не отрицает тот факт, что деньги террористу она перевела по просьбе внучки, но в отношении той приговор оглашать почему-то не спешат. Нет, а что, не может быть такого, что женщина просто выполнила просьбу своей внучки, особо не вникая в подробности? Я вот вспоминаю свою бабушку. Если бы я попросил ее перевести деньги другому человеку, при этом передав ей необходимую сумму, она бы сделала это для меня не задумываясь, даже если бы получателем был указан Дональд Трамп. Но являлось бы это поводом для того, чтобы обвинить ее во вмешательстве в выборы, которые проходят на территории США? Это вряд ли. Так почему в данном случае суд не поверил в то, что женщина просто выполняла просьбу внучки и упек ее в тюрьму на ВОСЕМЬ лет? Уверен, что если бы эта женщина была поймана при попытке перейти границу для того, чтобы влиться в ИГИЛ, а при ней бы нашли запрещенную литературу, то она получила бы намного меньше. До новых, волнующих встреч!

Алексей Зотьев

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) обнародовали демографический прогноз. Согласно одному из вариантов, численность населения России, на 2020-й год составляющая около 146,5 млн человек, к 2036 году может сократиться почти до 143 миллионов. Таким образом убыль населения может варьироваться в районе 3,5 млн. По прогнозу Росстата, количество проживающих в РФ мужчин составит приблизительно 67 млн, […]