Мнение: Армия России в 2020 году нарастит мощь без раздувания бюджета

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 24 декабря озвучил итог деятельности отечественных Вооруженных Сил и ОПК за 2019 год.

«Общий анализ состояния Вооруженных Сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски», — объявил президент государства.

Однако канун новогодних праздников — это время не только подведения итогов, но и повод заглянуть в год будущий, 2020 год. Что ждет Российскую армию в ближайшие двенадцать месяцев?

Обозреватель Федерального агентства новостей постарался ответить на этот вопрос.

Путин ставит ключевые задачи

Начнем с упоминания ключевых задач, которые Владимир Путин поставил перед ВС и ОПК России на 2020 год. В число таковых вошла необходимость довести к концу 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой с имеющихся сейчас 68% до 70%.

На следующий год намечено завершение подготовки плана обороны страны на 2021–2025 годы. В ходе этой работы следует в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по применению и дальнейшему совершенствованию Вооруженных Сил.

На фоне фиксируемой деградации международной системы контроля над вооружениями Россия готова к новым договоренностям в отношении как ДРСМД, так и Договора по открытому небу. Но поскольку Вашингтон игнорирует эти инициативы, Москва будет вынуждена продолжать в 2020 году укрепление собственных ядерных сил.

По этой же причине необходимо продолжать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и ее союзников.

Еще одна ключевая задача на следующий год, отмеченная главой государства, — выработка в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки новых, более эффективных способов применения войск, частей и подразделений.

Боевая учеба и ядерная триада

Посмотрим, каким образом эти задачи запланировано реализовывать на практике.

Согласно данным открытых источников, боевая учеба в 2020 году будет оставаться приоритетным направлением деятельности ВС РФ.

На следующий год Минобороны запланировало проведение более 4800 учений различного масштаба и свыше 9000 практических мероприятий боевой учебы. В 2015–2019 годах число учений составляло в среднем 3800–4000 (самый низкий показатель в 2017 году — 2800, самый высокий — свыше 4000 в 2019-м). Таким образом анонсированное на будущий год число учений подтверждает тенденцию к наращиванию темпов и масштабов боевой учебы в ВС РФ. Это хорошо коррелируется с президентским тезисом о непростой международной обстановке, побуждающей Россию усиливать свою обороноспособность.

Можно предположить, что основной задачей запланированных учений станет подготовка личного состава ВС РФ к ведению боевых действий на южном и юго-западном ТВД в преддверии стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Последнее в наступающем году анонсировано как основное мероприятие боевой учебы. При проведении «Кавказа-2020» особый упор будет сделан на отработку взаимодействия штабов и межвидовых группировок, сформированных на месте ведения условного боя.

Ожидаемо много внимания в 2020 году будет уделено наращиванию возможностей наземного, воздушного и морского компонентов СЯС. Так, в РВСН встанут на боевое дежурство 22 пусковые установки с баллистическими ракетами комплекса «Ярс» и новейшего гиперзвукового ракетного комплекса стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард».

Начнутся летные испытания нового стратегического ракетного комплекса шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Будут продолжены работы по развертыванию серийного производства сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160М. Одновременно ожидается завершение модернизации шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Запланирована передача в состав ВМФ атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей-А» «Князь Олег», вооруженного баллистическими ракетами «Булава». Еще два «Борея-А» будут заложены 9 мая. Их передача флоту запланирована в 2026-2027 годах.

От «Коалиции» до «Циркона»

Пройдемся по силам общего назначения.

МО РФ планирует в 2020 году поставить в Сухопутные войска, береговые войска Военно-Морского Флота и Воздушно-десантные войска 565 единиц современной бронетехники, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта ЗРК «Бук-М3», а также сформировать 11 соединений и воинских частей.

Отдельно выделим ожидаемое поступление в гвардейскую танковую армию Западного военного округа первой партии новейших 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ».

Воздушно-космические силы получат 106 новых и модернизированных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта ЗРК С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов ЗРК «Панцирь», осуществят запуск четвертого космического аппарата Единой космической системы. ВКС обеспечат повышение уровня исправности авиационной техники до 80% за счет заключения госконтрактов по стоимости летного часа и перехода к перспективной системе инженерно-авиационного обеспечения войскового ремонта.

В боевой состав Военно-Морского Флота в 2020 году запланировано ввести 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения, поставить один береговой ракетный комплекс «Бал». Также на следующий год анонсировано завершение строительства объектов инфраструктуры базирования ракетных подводных лодок стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах и внедрение проектного метода управления созданием, строительством и модернизации кораблей ВМФ.

Активно будет продолжаться «доводка» новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». 24 декабря Путин объявил, что в России ведутся работы над «Цирконом» не только морского, но и наземного базирования.

«Сделаем это эффективно»

Как видим, не втягиваясь в гонку вооружений, но учитывая угрозы, Министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс России в 2020 году продолжат выполнение планов, утвержденных Верховным Главнокомандующим, по переоснащению Вооруженных Сил и повышению их качественного состояния. При этом военный бюджет РФ останется практически неизменным. Это особенно примечательно на фоне растущих военных бюджетов США и их союзников по НАТО.

Процитируем главу МО РФ Сергея Шойгу:

«В 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем году — на восьмом месте, а в следующем году будем уже на девятом».

Не так давно секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил:

«В начале века и в 90-х годах прошлого века… у нас были очень серьезные проблемы с обороной. Сегодня мы полностью уверены, что те задачи, которые поставлены в области обороны и безопасности, будут решены. Сделаем это эффективно».

Что ж, с оглядкой на изложенный в этой заметке материал ФАН остается лишь согласиться с мнением секретаря Совета безопасности РФ.

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Источник: Конт

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