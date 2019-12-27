Мнение: Комментарии из сети № 589

Доброе утро, КОНТ!) Выходим на финишную прямую 2019 года — в холодильниках уже битком «не трогай, это на Новый год», елки уже наряжены, подарки от детей уже спрятаны.

Новогодний запас придется немного нарушить. Кроме того, что сегодня последняя пятница 2019 года, чего больше никогда не будет, сегодня же стоит припомнить нет ли среди ваших знакомых спасателей и поздравить их с профессиональным праздником. Если такие присутствуют на ресурсе — спасибо вам за ваш труд!

Ну, а теперь переходим к тому, ради чего все мы тут собрались:

Спасибо за присланную задачку underfund’у, надеюсь, вам она тоже понравится:

В 1997 году компания стала нести убытки. Для поправки пошатнувшихся дел инвесторы решили вернуть Джобса. Он лично проводил собеседования с каждым работником и задавал загадку, на решение которой давал всего полминуты. Если сотрудник давал неправильный ответ, то его сразу же увольняли. После кадровой чистки дела у Apple пошли в гору. Джобс спрашивал у сотрудников следующее: что вы будете делать, если вас уменьшили до 5-центовой монеты, бросили в блендер, который включится через 30 секунд.

Всех с пятницей! Всем хорошего настроения и только хороших новостей!)

Источник: Конт

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