Автоновости: В России насчитали 1,5 млн автомобилей с опасными «подушками-убийцами»

Глобальная отзывная кампания, связанная с неисправными подушками безопасности фирмы Takata, стала одним из самых серьезных сервисных скандалов последних лет, а может, и всей истории автопрома. Между тем, российские водители предпочитают не обращать внимания на эту опасность.

Подушки Takata, из-за которых отозвали по всему миру уже около ста миллионов машин двух десятков брендов, включая самые массовые, опасны из-за конструктивного просчета. Газогенератор, который должен обеспечивать наполнение подушек во время аварии, может не вовремя взорваться: образовавшиеся в этот момент осколки разлетаются по салону и ранят пассажиров.

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Зафиксирован уже не один десяток смертей и несколько сотен ранений. Сама компания Takata под давлением многомиллионных штрафов успела обанкротиться. Но в России отзывная кампания продвигается со скрипом – не в последнюю очередь благодаря самим автовладельцам, которые махнули рукой на нешуточную опасность.

По подсчетам Росстандарта, в нашей стране может насчитываться до полутора миллионов автомобилей с потенциально опасными подушками. Об этом сообщают "Известия": издание со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Кулешова уточняет, что в России сейчас реализуются по этому поводу отзывные кампании пяти брендов – Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW, а в списке "мин замедленного действия" находятся автомобили выпуска от 2010 до 2014 гг.

"Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру", – заявил представитель Росстандарта. Российские представительства практически всех вышеупомянутых брендов подтвердили изданию проведение сервисных кампаний. Кроме того, свои машины отзывает в России и Honda.

Участники рынка и представители Росстандарта отметили, между тем, что кампании идут не так активно, как хотелось бы. По словам экспертов, тому несть несколько причин. Во-первых, подавляющее большинство проблемных автомобилей – пожилые и эксплуатируются порой там, куда информация об отзывах попадает не полностью.

Во-вторых, владельцы автомобилей предпочитают закрывать глаза на потенциальную опасность за отсутствием времени, не понимая серьезности проблемы или будучи уверенными, что ремонт окажется дорогостоящим. Сами же дилеры не могут уведомить автовладельцев о необходимости визита на сервис, так как не владеют информацией о конкретном хозяине: за годы эксплуатации автомобиль мог сменить владельца далеко не один раз.

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