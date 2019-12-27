На северо-востоке Сирии российские и американские военные сошлись в рукопашной

27.12.2019, 9:54, Разное

Согласно сообщению SOHR (Сирийская обсерватория по правам человека), российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой «из-за их присутствия в том же районе». 

By TZVI JOFFRE   DECEMBER 26, 2019 

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года  (photo credit: SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN VIA REUTERS)

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в среду.  в Телль-Тамере на северо-востоке Сирии,  произошла драка между американскими и  российскими военными.

Согласно сообщению  SOHR, российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой «из-за их присутствия в  том же районе», согласно SOHR.

Американские войска находились в районе с переводчиком, чтобы узнать мнение местных жителей. Согласно SOHR, все люди описывали  американские войска как предателей.

Телл-Тамер был одним из городов, из которых, после решения президента Дональда Трампа.   были выведены войска США. Сирийские войска вошли в город после того, как сирийское правительство достигло соглашения с курдскими силами, контролирующими регион, о развертывании в этом районе для противодействия нападению со стороны Турции. Жителям христианской общины в Телл-Тамере угрожают сирийские ополченцы, поддерживаемые Турцией, которые заставили многих христиан покинуть города вблизи турецкой границы после ухода США. 

Reuters and Seth J. Frantzman contributed to this report.

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In a bizarre development, US and Russian soldiers engage in hand-to-hand fight over territorial dispute
Неожиданный  поворот событий —  американские и российские солдаты  сошлись в рукопашной по территориальному вопросу

 26/12/2019 

Источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека, что между российскими и американскими солдатами  произошла драка, конфликт произошел из-за присутствия обеих сторон в одном и том же районе.

По словам источников   несколько американских солдат  сопровождали команду в которую входил  переводчик, ходившую по городу «Телль-Тамер». Перед командой стояла задача узнать мнение местных жителей о присутствии  войск США в этом районе. Источники подтвердили, что все местные жители назвали американские войска предателями.

Американцы  также совершили поездку по районам, где живут  арабы племени аш-Шарабин и курды. Это совпало с присутствием русских солдат в том же районе,  при встрече возник конфликт который перерос в рукопашный бой.



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