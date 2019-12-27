На северо-востоке Сирии российские и американские военные сошлись в рукопашной

Согласно сообщению SOHR (Сирийская обсерватория по правам человека), российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой «из-за их присутствия в том же районе».

By TZVI JOFFRE DECEMBER 26, 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года (photo credit: SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN VIA REUTERS)

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в среду. в Телль-Тамере на северо-востоке Сирии, произошла драка между американскими и российскими военными.

Согласно сообщению SOHR, российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой «из-за их присутствия в том же районе», согласно SOHR.

Американские войска находились в районе с переводчиком, чтобы узнать мнение местных жителей. Согласно SOHR, все люди описывали американские войска как предателей.

Телл-Тамер был одним из городов, из которых, после решения президента Дональда Трампа. были выведены войска США. Сирийские войска вошли в город после того, как сирийское правительство достигло соглашения с курдскими силами, контролирующими регион, о развертывании в этом районе для противодействия нападению со стороны Турции. Жителям христианской общины в Телл-Тамере угрожают сирийские ополченцы, поддерживаемые Турцией, которые заставили многих христиан покинуть города вблизи турецкой границы после ухода США.

Reuters and Seth J. Frantzman contributed to this report.

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In a bizarre development, US and Russian soldiers engage in hand-to-hand fight over territorial dispute

Неожиданный поворот событий — американские и российские солдаты сошлись в рукопашной по территориальному вопросу

26/12/2019

Источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека, что между российскими и американскими солдатами произошла драка, конфликт произошел из-за присутствия обеих сторон в одном и том же районе.

По словам источников несколько американских солдат сопровождали команду в которую входил переводчик, ходившую по городу «Телль-Тамер». Перед командой стояла задача узнать мнение местных жителей о присутствии войск США в этом районе. Источники подтвердили, что все местные жители назвали американские войска предателями.

Американцы также совершили поездку по районам, где живут арабы племени аш-Шарабин и курды. Это совпало с присутствием русских солдат в том же районе, при встрече возник конфликт который перерос в рукопашный бой.

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