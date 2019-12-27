Жириновский «зажег» так, что рассмешил Путина и чиновников на заседании

Лидер ЛДПР рассказал бредовую историю про кролика.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к чудачествам которого уже все привыкли, сегодня снова отличился. Политик выступил на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента России Владимира Путина и рассказал душещипательную историю из детства в контексте проблем в сельском хозяйстве России. Свою мысль о необходимость возродить в стране крестьянство, а также то, что только фермер-собственник может по-настоящему заботиться о хозяйстве подкрепил бредовым воспоминанием о

«сверхъестественной связи» с кроликами, которых держали родители.

«Я держу кроликов. Иду на демонстрацию – что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь – у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую – у моего кролика беда!» – рассказал Жириновский.

Собравшиеся на это отреагировали соответствующе: некоторые министры заулыбались, а Максим Орешкин старательно прикрывал рукой лицо, премьер-министр Дмитрий Медведев ухмыльнулся, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и вовсе рассмеялся. Улыбался и Владимир Путин. Сохранить невозмутимость удалось лишь председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Видео: RT на YouTube-канале.

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