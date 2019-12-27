Жириновский «зажег» так, что рассмешил Путина и чиновников на заседании

Лидер ЛДПР рассказал бредовую историю про кролика.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, к чудачествам которого уже все привыкли, сегодня снова отличился. Политик выступил на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента России Владимира Путина и рассказал душещипательную историю из детства в контексте проблем в сельском хозяйстве России. Свою мысль о необходимость возродить в стране крестьянство, а также то, что только фермер-собственник может по-настоящему заботиться о хозяйстве подкрепил бредовым воспоминанием о
«сверхъестественной связи» с кроликами, которых держали родители.
«Я держу кроликов. Иду на демонстрацию – что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь – у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую – у моего кролика беда!» – рассказал Жириновский.
Собравшиеся на это отреагировали соответствующе: некоторые министры заулыбались, а Максим Орешкин старательно прикрывал рукой лицо, премьер-министр Дмитрий Медведев ухмыльнулся, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и вовсе рассмеялся. Улыбался и Владимир Путин. Сохранить невозмутимость удалось лишь председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.
Видео: RT на YouTube-канале.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В редакцию "Рупора Тоталитарной Пропаганды" поступило письмо из штата Калифорния на тему установки в Севастополе мемориального "Ордена Победы" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. "Орден Победы" из Калифорнии Борис Александрович, здравствуйте!Пишу Вам, как коренному севастопольцу из Калифорнии.Кратко о себе. Мне 78, в лихие 90-е вынужден был покинуть временно Крым. В Севастополе служил, влюбился, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Объявлено о важных переменах в ДНР / 2 декабря
- iPhone 11 Pro отдал первенство OnePlus 7T Pro в слепом сравнении камер Маркесом Браунли / 18 декабря
- Скончался прославленный российский профессор / 24 ноября
- Австралиец стал криптозоологом когда обнаружил как загадочное существо вырвало с корнем дерево / 24 ноября
- «Вы г@внюк!» Письмо Геращенко депутату Госдумы взорвало росТВ / 5 декабря
- Гроши для генерала Алтынова / 24 ноября
- Честная игра, или Почему надо разрешить допинг / 11 декабря
- Ложь и искажение истории: оккупация Риги в российской интерпретации / 5 декабря