«Богатый практический опыт»

Как РФ совершенствует способы борьбы с беспилотниками террористов

Алексей Заквасин, Елизавета Комарова

Незаконные вооружённые формирования улучшают возможности своей беспилотной авиации. Об этом заявил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. По его словам, дроны террористов представляют серьёзную опасность для всех стран мира. Генерал напомнил, что РФ получила в Сирии реальный опыт противодействия БПЛА боевиков. В уходящем году военнослужащие РФ нейтрализовали в арабской республике 53 вражеских аппарата. Боевые успехи стали возможны в том числе благодаря появлению новейших средств радиоэлектронной борьбы. Отечественные предприятия создали несколько видов эффективных комплексов, способных выводить из строя электронику любых БПЛА.

Военнослужащий готовит БПЛА во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона РИА Новости © Виталий Тимкив

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда» предупредил об угрозах, которые представляет собой беспилотная авиация. По его словам, последние годы активно развивается применение БПЛА вооружёнными силами иностранных государств и незаконными вооружёнными формированиями (НВФ).

«Проводимые НВФ работы по совершенствованию БПЛА и способов их применения свидетельствуют о том, что в ближайшее время угрозы, связанные с использованием беспилотников в террористических целях, могут возрасти не только в САР (Сирийской Арабской Республике), но и на территории любой другой страны», — сказал Леонов.

Генерал-лейтенант напомнил, что РФ получила в Сирии опыт противодействия атакам дронов. Навыки и знания нашли отражение в боевых уставах и методических материалах, посвящённых организации противовоздушной обороны и проведению занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.

Расчёт БПЛА армии РФ © Минобороны России

Леонов считает необходимым уделить особое внимание противодействию БПЛА в мирное время. Из открытой информации Минобороны следует, что во всех военных округах РФ формируются подразделения по противодействию беспилотной авиации. Как правило, они создаются на базе частей радиоэлектронной борьбы.

«В заключение хочу сказать, что самое главное, чем мы сегодня обладаем, — это люди, участвовавшие в специальной операции на территории САР. У них есть богатый практический опыт выполнения задач силами ПВО в боевых условиях», — отметил Леонов.

«Реальный вызов»

Ударные беспилотники сирийских террористов регулярно совершают нападения на объекты российской военной инфраструктуры в САР. Чаще всего атакам подвергается авиабаза Хмеймим. 24 декабря на заседании расширенной коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в уходящем году российские расчёты ПВО ликвидировали 53 БПЛА исламистов.

В конце сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков констатировал на пресс-брифинге, что боевики САР активно совершенствуют технические характеристики и тактику применения дронов. По его словам, террористы получают квалифицированную инженерную поддержку, которая позволяет увеличивать дальность полёта БПЛА.

«У нас есть абсолютно точные данные, откуда они запускались, как шли и куда должны были выйти. Система управления, навигации и сброса боеприпасов требует серьёзной технической подготовки от тех, кто участвует в их подготовке, всё рассчитано по координатам до секунд», — сказал Конашенков.

Об опасности широкого применения БПЛА незаконными вооружёнными формированиями заявил в середине октября директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что террористы получают более широкие возможности благодаря развитию средств геолокации, спутниковой связи и увеличению грузоподъёмности беспилотных аппаратов. По словам Бортникова, последние годы спецслужба фиксирует рост числа преступлений с использованием БПЛА во всём мире.

«Повышение лётных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — сообщил Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности в Сочи.

В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований РФ Вадим Козюлин отметил, что террористы используют современные БПЛА для разведки и нанесения ударов. На беспилотники чаще всего подвешивают небольшие взрывчатые устройства или гранаты. Кроме того, исламисты нередко применяют дроны-камикадзе.

Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии РИА Новости © Минобороны России

«По сравнению с армейскими образцами у боевиков, конечно же, достаточно примитивные аппараты. Однако их характеристики действительно улучшаются за счёт развития рынка беспилотников. Почти все комплектующие есть в открытой продаже. Получается недорогое и весьма эффективное оружие», — констатировал Козюлин.

В комментарии RT руководитель компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «АЭРОНЕТ» Эдуард Багдасарян подчеркнул, что дроны сложно обнаружить традиционными радиолокационными средствами из-за малой эффективной площади рассеивания (ЭПР). Как правило, в БПЛА террористов минимум металлических деталей, что объективно затрудняет их фиксацию.

«Прикрепить боевой заряд и направить его куда-то дистанционно не представляет труда. Появление в воздухе таких аппаратов — это почти всегда неожиданность. Ведь их можно запустить практически из любой точки. Это очень серьёзная угроз для военных и гражданских», — пояснил Багдасарян.

«Стилет», «Репеллент», «Енот»

Как полагают опрошенные RT эксперты, наиболее эффективным способом противодействия дронам является применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они воздействуют на каналы, связывающие беспилотник с оператором, то есть глушат сигналы управления, телеметрии, передачи данных и глобального позиционирования (геолокации).

За последние годы российские предприятия создали разнообразные комплексы, позволяющие выводить из строя вражеские БПЛА. В классе переносных комплексов ООО «Специальный технологический центр» (Москва) предлагает силовым ведомствам ружьё-антидрон малого радиуса действия «Стилет» и средство радиоэлектронного обнаружения в форме тактического рюкзака.

Внешне «Стилет» напоминает гибрид ружья и автомата, где сменные магазины выполняют роль аккумулятора. Комплекс обезвреживает дрон в пределах прямой видимости благодаря системе антенн направленного действия. Они посылают помеховый сигнал различного масштаба в зависимости от размера и количества воздушных целей.

Аналогичный комплекс предлагает компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»), которая ранее разработала нелетальное ружьё REX. Это лёгкое средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способное глушить сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo в радиусе 5 км. Впервые оно было продемонстрировано на форуме «Армия-2017», спустя два года ZALA AERO презентовала модернизированную версию.

Для борьбы со стаями БПЛА и малоразмерными дронами специалисты АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» (Москва) создали комплекс РЭБ «Репеллент». Дальность действия системы — 30 км. Как утверждает разработчик, их детище способно отслеживать и нейтрализовывать неограниченное количество беспилотников.

Масса оборудования комплекса — 23,6 т. Чаще всего он размещается на шасси грузовика КамАЗ. «Репеллент» может защищать различные площадные объекты, включая аэродромы. Комплекс создаёт своеобразный купол, не пускающий БПЛА на охраняемую территорию, при этом он не влияет на работу самолётов и гражданских объектов.

Облегчённым аналогом «Репеллента» является стационарная система ПВО «Силок», которая защищала российские стадионы на чемпионате мира по футболу 2018 года. Также с осени прошлого года «Силок» стоит на вооружении 201-й российской базы в Таджикистане. Как сообщает Минобороны, комплекс повысит «антитеррористическую защищённость» российских военных объектов в республике.

Комплекс РЭБ «Силок» © Минобороны России

Также отечественные производители систем защиты от БПЛА постепенно осваивают гражданский рынок, в том числе зарубежный. Так, до конца I квартала 2020 года частная подмосковная компания АО НПЦ «Элвис» поставит Южной Корее партию комплексов обнаружения беспилотников «Енот». Отечественные средства ПВО будут обеспечивать безопасность крупных аэропортов, нефтяных баз и электростанций.

«Широкое распространение в РФ и за рубежом получили беспилотники малого и лёгкого класса. Их количество увеличивается с каждым годом, а эффективных, малогабаритных и недорогих средств обнаружения практически нет. Сейчас они нужны не только силовикам, но и службам, отвечающим за безопасность предприятий и объектов инфраструктуры», — описал ситуацию журналистам заместитель генерального директора АО НПЦ «Элвис» Андрей Пименов.

«Енот» представляет собой 14-килограммовую трёхкоординатную радиолокационную станцию (РЛС), шкаф электропитания, комплект программного обеспечения и компьютер для его функционирования. Комплекс может обнаруживать дроны на дальности до 1,8 км в любых погодных условиях. Как считает президент Корейско-российского делового совета Чжонхо Пак, «Енот» обладает оптимальным соотношением «цена — качество».

Вадим Козюлин полагает, что РФ достигла серьёзных успехов в создании средств противодействия беспилотной авиации. Подтверждение тому — результаты боевой работы расчётов ПВО в Сирии и экспорт комплексов обнаружения дронов в технологически развитые страны.

«В РФ очень достойная радиотехническая школа, и достижения действительно налицо. Также важно, что необходимость защиты от БПЛА осознают силовые органы нашей страны. Однако, как мне представляется, ни у России, ни у любой другой страны мира нет повода, чтобы почивать на лаврах. Необходимо продолжить работу по совершенствованию средств и тактики борьбы с беспилотниками террористов, уделяя особое внимание защите гражданских объектов», — подытожил Козюлин.

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