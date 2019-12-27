Странная история жителя Лондона, уверявшего, что в его животе живет змея

В сельском пригороде Хенди Вуд, относящегося к лондонскому району Энфилд, в большом доме с семью спальнями жила семья Иф, выходцы из Нигерии. В семье были отец, мать и шестеро взрослых братьев, одного из которых звали Кеннеди. Было ему 26 лет.

Семья считалась очень религиозной и регулярно посещала собрания местного христианского общества Убежище Иисуса.

Улица, где стоит дом семьи Иф

В один из летних дней 2016 года Кеннеди начал жаловаться на сильные боли в горле и проблемы со сном, в последующие дни у него возникли проблемы с дыханием и боли в животе. За короткое время жизнерадостный парень превратился в угрюмого и замкнутого человека, которого словно подменили (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Потом у него появилась агрессия и он начал накидываться даже на членов своей семьи. В одну минуту он мог быть расслабленным и равнодушным, а в следующую превратиться в обуянного яростью, мог сидеть часами безучастно, смотря в окно, или кричать и придираться к родителям и братьям.

Переломный момент произошел, когда он внезапно набросился на собственного отца, схватил его руками и стал пытаться укусить за шею и руки. Когда его удалось успокоить, родители начали расспрашивать, что с ним такое произошло, и тогда Кеннеди пожаловался на то, что в его желудке "выросло змеиное семя" и что это семя превратилось в злую змею, которая корчится в судорогах и ползает внутри его тела.

В какой-то момент он начал утверждать, что змея заползла в его половой орган ион хотел отрезать его ножом, чтобы избавиться от змеи. Потом он начал что-то бормотать о "числе зверя 666". Так продолжалось две недели и в конце концов семья иф поверила, что в их сына вселился змеиный демон и что с этим надо что-то делать.

"В нем была другая личность, это было ясно, мы считали, что в нем сидел демон, потому, что он вел себя очень неестественно. Он словно пытался убить этого демона в своем теле и нам с трудом удавалось сдерживать его. И если бы мы не сдерживали его, он бы причинил вред и себе и членам нашей семьи. В конце концов мы решили защитить его", — рассказывал один из братьев Кеннеди.

Однажды члены семьи окружили Кеннеди, накинулись на него и привязали к кровати с помощью пластиковых стяжек и наручников. Во время этого процесса Кеннеди кричал, рычал как животное и лаял как собака.

Члены семьи Иф

Три дня Кеннеди провел привязанным к своей кровати, вокруг которой седели его родители и братья, читающие молитвы о его спасении. Все это время парень становился все более слабым. Он не получал еды и воды и у него помимо того снова возникли проблемы с дыханием. По словам одного из братьев, он жаловался на это, но ему никто не помог.

22 августа 2016 года Кеннеди умер. Увидев это, его семья пыталась провести некий "ритуал воскрешения", но им не удалось. Когда была вызвана Скорая и полиция, они увидели лежащий на кровати безжизненный труп, на теле которого были различные синяки, ссадины и другие травмы. Однако не было ничего, что могло указать на причину смерти.

Тут же было начато расследование, а всем членам семьи Иф было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и нарочитом неоказании помощи, приведшим к смерти. Рядом с телом полиция обнаружила литературу об экзорцизме, пластиковые стяжки для рук и ног и наручники.

Семья Иф яростно отрицала обвинения в том, что они якобы состояли в каком-то культе или увлекались оккультизмом, по их словам они лишь хотели помочь Кеннеди. На судебном процессе их адвокат заявил, что никто из членов семьи не видел угроз для жизни Кеннеди и никто не намеревался специально убивать его.

На суде так и не было доказано, проводила ли семья Иф какие-то специальные обряды для экзорцизма, несмотря на найденную литературу. По словам врачей Кеннеди погиб от проблем с дыханием и было доказано, что семья сразу же позвонила в службу спасения, когда поняла, что с ним что-то не то. Никакой связи между семейным посещением религиозного общества Убежище Христа и смертью Кеннеди также не было обнаружено. 14 марта 2019 года со всех членов семьи Иф были сняты все предъявленные обвинения.

До сих пор остается загадкой, что в самом деле произошло с этим молодым нигерийцем. Неизвестно, нашли ли врачи у него в желудке или легких что-то, что могло бы вызвать ощущение "змеи в желудке" и также непонятно, из-за чего у него так резко начались описанные выше психические проблемы. Как правило шизофрения, паранойя и другие серьезные душевные болезни развиваются постепенно.

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