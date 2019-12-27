Случаи, когда йети видели не простые граждане, а полицейские

Полиция, как правило, состоит из профессионалов, которые обучены мыслить логически и рационально, не злоупотребляют на работе спиртным, наркотиками и не страдают от серьезных психических отклонений. Они также не бродят по лесам специально с целью увидеть йети и стать знаменитыми. То есть к ним очень сложно применить стандартные отговорки скептиков (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Один из самых известных случаев такого рода произошел в августе 1976 года в сельском городке Уайтхолл, в штате Нью-Йорк. В тот вечер офицер Брайан Госслин патрулировал на своей машине район окраин вдоль шоссе Abair Road.

Внезапно он заметил, как со стороны леса прямо в его сторону выскочило очень крупное и человекоподобное волосатое существо с красными глазами. В высоту оно было много выше двух метров и весило на взгляд не менее 180 кг.

Госслин тут же затормозил, а потом вышел из машины с фонариком и пистолетом. Когда он посветил в ту сторону фонариком, то сильно напугал этим странное существо. Оно издало громкий крик, не похожий на крики любого известного животного, а потом побежало обратно в лес, оставляя на рыхлой почве поля огромные отпечатки своих ног.

В течении последующих нескольких дней это существо видели еще несколько человек, в том числе отец и брат Госслина, которые ходили в этот лес после его рассказа. А потом существо куда-то пропало.

В 2018 году Брайан Госслин выпустил книгу "Abair Road The True Story", в которой подробно описал этот свой случай.

В окрестностях Уайтхолла точно живет что-то необычное, потому что в 1982 году уже другой полицейский снова встретился тут с йети. Офицер Дэн Гордон и его напарник патрулировали район вдоль шоссе 22 в полумиле от Ист-Бэй, что является частью озера Шамплейн.

Внезапно дорогу перед их автомобилем перебежало что-то темное, двуногое и высотой не менее 2,5 метра. С виду существо напоминало очень большую обезьяну и Гордон с напарником раскрыв рты в течении нескольких секунд наблюдали, как эта обезьяна быстро карабкается по крутому склону придорожной насыпи, а потом исчезает в темных зарослях наверху.

Позже Гордон описывал, что это существо по внешнему виду немного отличалось от стандартных описаний йети и бигфутов, оно не имело широкие плечи, а наоборот было узкоплечим, долговязым и с длинными руками и ногами.

Когда оно добралось до верха насыпи, Гордон выскочил из машины, чтобы попытаться преследовать его, но было уже поздно. Напарник Гордона тем временем сидел в машине и весь дрожал от страха.

И Гордон и его напарник были так шокированы увиденным, что никому об этом не рассказывали до 2003 года. После этого Гордон неоднократно участвовал в различных передачах и документальных фильмах об йети. Его история еще больше заслуживает доверия, если верить словам его знакомых и коллег по работе о том, что он невероятно честный человек. Сам Гордон до самой своей смерти в 2014 году уверял, что все его слова истинная правда.

Менее известный случай произошел в 1970 году в городке Джефферсон Пэриш, штат Луизиана. В один из весенних дней около 9 часов вечера в полицию позвонил напуганный местный житель и заявил, что возле его дома ходит что-то живое. большое и страшное.

Когда полицейские прибыли на место, они захватили с собой и офицера из службы К-9 со служебной собакой, подозревая, что это может быть опасный зверь. Но когда собака приблизилась к дому, она тут же поджала хвост и стала жалобно испуганно скулить.

После этого полицейские решили обойти дом и едва они свернули на задний двор, как тут же заметили в тени деревьев что-то темное и двуногое, но куда крупнее и шире человека. Это существо в высоту было по меньшей мере 2,5 метра и когда оно побежало в сторону улицы, то делало очень широкие шаги.

Когда оно пробежало мимо уличного фонаря, то в его свете полицейские рассмотрели, что тело существа с ног до головы покрыто темно-коричневыми волосами. После этого существо побежало в ближайший лес и скрылось среди деревьев.

В интервью криптозоологам из американского общества исследователей бигфутов ( Bigfoot Field Researchers Organization) один из полицейских позже рассказывал, что они очень хорошо рассмотрели это существо и что на нем точно не было никакой одежды, а все тело было волосатым.

Неуказанный офицер также добавил, что полицейские по ходу службы регулярно сталкиваются с разными необычными явлениями, о которых общественности никогда ничего не рассказывается, а полицейские отчеты об этих случаях потом просто куда-то "пропадают".

В 2006 году сразу множество сообщений о наблюдении бигфутов стали поступать из Южной Дакоты из окрестностей индейской резервации Пайн-Ридж. Люди звонили и звонили в полицию и рассказывали о наблюдении 3-х или даже 4-метровых гигантов, гуляющих по лесу.

Некоторые описывали у них большой горб, другие и вовсе видели на их голове шляпу. Но одно из самых подробных наблюдений было сделано одним из сотрудников полиции — Джеймсом Твиссом.

"Во время расследований одного из сообщений о наблюдении высокого бигфута в резервации Пайн-Ридж я взял из отдела тепловизор и вместе с шестью другими полицейскими мы высмотрели с помощью тепловизора нечто очень большое в районе оврага.

В том же овраге находились другие офицеры и они искали его с фонариками, но почему-то нечего не видели. Потом мы видели как оно идет через овраг к ручью и мы слышали в той области лай множества служебных собак, но они тоже не могли его найти. Согласно наблюдениям из тепловизора, в высоту оно было 10-15 футов (3-4,5 метра) и было внешне похоже на человека в большом длинном пальто и с большой меховой шапкой на голове".

В 2015 году любопытный отчет поступил от анонимного полицейского из штата Пенсильвания. Полицейский патрулировал округ Лакаванна и в районе McDade Park заметил рядом с дорогой нечто темное, мускулистое и волосатое.

"Я ехал в патруле в сторону McDade Park, была поздняя ночь и я просто проверял парк, чтобы убедиться, что все в порядке. Вдруг я заметил как что-то темное вышло за край дороги рядом с бассейном. Я подъехал еще ближе и был шокирован, разглядев в свете фар большую волосатую часть мускулистой ноги, а потом большое волосатое запястье и руку.

Когда животное повернулось ко мне лицом, я одновременно ударил по тормозам, схватил пистолет и телефон, чтобы сделать фото. Я обученный солдат и у меня есть оружие, я хотел бы увидеть это существо целиком, но я больше ничего не успел разглядеть (фото тоже не получилось). Кем бы оно ни было, огромной обезьяной или йети, я потом никому об этом не говорил, это стоило бы мне работы".

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