«Вокруг меня все кишит гномами»

Он живет на острове Ванкувер в Британской Колумбии (Канада) и по его словам эти гномы очень любопытны и не злобные, однако похоже, что они 24 часа в сутки наблюдают за семьей пользователя и за ним самим (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

"Прежде чем я начну основной рассказ, я хочу написать, что я уверен, эти гномы или тролли появились тут из-за того, что недавно местный лес вырубили. У нас по соседству живет один богатый фермер, так вот он полностью вырубил всю линию леса между его землями и нашим домом.

Кроме того, оставшиеся на нашей стороне деревья тоже начали умирать. В прошлом году упало около пяти деревьев, в этом году мы насчитали около 10 гнилых деревьев, которые вероятно упадут в 2020 году.

А я обожал этот лес! Весь лес был прекрасен, особенно под лучами солнца. В нем ощущалось волшебство и я чувствовал какую-то духовную связь с ним. Я помню как в нем летали вороны и совы и мне казалось, что все в этом лесу имело странную связь между собой, как будто лес был их общим домом.

В то время я не видел в нем гномов и даже не видел любых нор или чего-то, похожих на их дома, но я ощущал что-то необычное.

И была еще одна странная деталь — сразу когда вырубили почти все деревья, тут появились ястребы и лес стал темным и пугающим. Я даже сейчас никогда бы не пошел в этот лес ночью. Было ощущение. что там таиться что-то плохое. что вот-вот выскочит оттуда и убьет меня.

Впервые я заметил гнома одной августовской ночью. Я пытался заснуть и ворочался туда-сюда под тонким покрывалом. И когда я в очередной раз перевернулся на другую сторону, я вдруг заметил его. Оно стояло рядом с моим игрушечным нерф-бластером и было таким маленьким, что он казался огромным на его фоне.

Его кожа была зеленоватой, голова с лысиной, обрамленной тоненькими белыми волосками, а одежда была сшитой из разноцветных лоскутков ткани. Было похоже, что это существо вдумчиво рассматривает мой нерф-бластер, а я в это время затаив дыхание наблюдал за ним. Время словно остановилось на эти мгновения, но прошло наверное несколько минут.

Внезапно мне стало так страшно, что мое сердце забилось, я понял, что я не хочу видеть это, я тут же перевернулся на другой бок, а когда снова перевернулся на тот, существо уже куда-то ушло.

Потом я стал встречать их чаще. В лесу я слышал их голоса, а потом в нашем саду уголком глаза я заметил что-то зеленоватое, что шевельнулось возле куста. Это было странно, потому что у нас в регионе нет никаких животных зеленого цвета и даже уголком глаза я ясно видел, что это человекоподобная фигурка, а не змея.

Когда я посмотрел туда, куст еще качался от его прикосновений. Минут через двадцать я решил все-таки пойти туда и проверить. Я взял биту и полез в куст. Там не было никого, но все равно было ощущение чего-то странного.

Теперь я расскажу подробнее об их голосах и как они ими работают. Недавно я ходил в торговый центр, который находится возле дома наших соседей и между нашими домами есть большой парк. Я шел домой из магазина, жевал сэндвич, был ясный день и вдруг кто-то громко окрикнул меня "Эй!".

Это звучало так близко, словно кто-то стоял прямо позади меня. Но когда я обернулся, там никого не было. Во второй раз это тоже случилось в том же парке. Я шел домой и снова услышал за спиной громкий голос, который теперь прямо произнес мое имя "Гаррет!". Я резко обернулся, но там снова никого не было.

Однажды я возле дома услышал голос отца, который тоже позвал меня по имени. И знаете что? Моего отца в тот момент вообще не было дома".

Позже автор написал, что хочет поставить гномам в лесу тарелочки с медом и попросить прощение за то, что были вырублены их деревья. Он также клянется, что история совершенно реальная и он пишет на полном серьезе.

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