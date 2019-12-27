Календарь: 27 декабря — День рождения Брата

В этот день 48 лет назад родился советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и телеведущий Сергей Бодров.
Он будто стал родственником всей страны — культовый «Брат» — именно в этой роли Сергей Бодров стал мегапопулярен и любим миллионами зрителей. В жизни он был совсем не таким, как на экране. Интеллигентный, начитанный, образованный, Сергей отлично говорил на французском, разбирался в искусстве, был любящим мужем и отцом.
Первыми опытами в кино для него стали съемки в фильмах отца Сергея Бодрова-старшего. Сын хотел посвятить всю жизнь актерству, но отец его отговорил. Однако получилось так, что фильм Балабанова сделал из Сергея не просто кинозвезду, а символ поколения. В конце 90х — начале нулевых, в годы безнадеги и духовного упадка «Брат» напоминал о чем-то большем.
Ушел Бодров на пике славы, в самом расцвете сил — пропал мистически: в 2002 году вместе со съемочной группой фильма «Связной» Сергея Бодрова накрыл древний ледник, сошедший в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Ледник Колка весом в 3 миллиона тонн зрел там тысячу лет, сошел за 5 минут — и именно в это время там была киногруппа, выехавшая за полчаса до этого из гостинницы. Сергей Бодров числится пропавшим без вести, оставшись вечно молодым и вечно правым в своей фразе: «Сила — в правде!».
Праздник 27 декабря:
День спасателя России.
События дня:
1932 г. — введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.
1945 г. — основан Международный валютный фонд.
1978 г. — в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
Именинники:
Геннадий, Леонид, Николай.
Родились:
Марлен Дитрих (1901-1992 гг.) — немецкая и американская актриса и певица.
Эммануил Виторган (1939 г.) — советский и российский актер.
Жерар Депардьё (1948 г.) — французский актер.
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