Русская православная церковь изменила правила крещения детей

Свое решение в Синоде РПЦ объяснили тем, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций».

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — приводит РИА Новости цитату из журнала заседаний.

Под именами «в иных национальных звучаниях», судя по комментарию к решению синода, понимаются созвучные имена, например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. В то же время если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова, «причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

Свое решение в Синоде РПЦ объяснили тем, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам «не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями».

Также подчеркивается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это прерогатива родителей.

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