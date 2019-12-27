Росстат заявил о том, каким будет население страны через 16 лет

Пока же россияне стремительно вымирают

Население России к 2036 году может составить 134-150 миллионов человек к 2036 году по сравнению со 146,7 миллионов человек в 2020 году. Это следует из прогноза Росстата. В обнародованном прогнозе отмечается, что в период с 2022 по 2028 год будут сильно ощущаться последствия «демографической ямы» 40-х, 80-х и 90-х годов XX века.

«В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тысяч человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году. При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 лет (75,18 и 82,69 лет у мужчин и женщин, соответственно)», — говорится в комментарии статистического ведомства.

Также прогнозируется рост суммарного коэффициента рождаемости — с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. К 2025 ожидается снижение этого показателя, а с 2026-го — возобновление его роста.

Между тем, естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек. По данным Росстата превышение числа умерших над числом родившихся за текущий год может достигнуть рекордного за 11 лет значения. Так, последний раз показатель дошел до критического значения в 2008 году. Тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.

Предположительно, главной причиной такого антирекорда стало сокращение рождаемости, которое зафиксировано в большей части российских регионов. На это повлияло увеличение среднего возраста рождения первенцев, которое уменьшает возможность рождения последующих детей. Кроме того, в России снизилась смертность: число умерших по сравнению с 2018 годом стало меньше на 27 тысяч человек.

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в интервью СМИ заявил, что проблема еще и в том, что репродуктивное здоровье мужчин заметно снижается. Рожать женщинам не от кого.

«Правильно сейчас ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. «Фатальный дебют» приходится на возраст 41-54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет. Репродуктивное здоровье россиян ухудшается. Коэффициент рождаемости падает» — констатировал он.

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