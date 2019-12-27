Дом, в который врезался самолет в Казахстане, был пустым

В доме Алма-Аты, в который в пятницу врезался самолет, никого не было, сообщил замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.
Алибеков рассказал, что «фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом», но в нем никого не было, передает ТАСС.
Он добавил, что уже «полностью проведены аварийно- спасательные работы». На месте катастрофы «было организовано предварительное боевое развертывание для мгновенной подачи пены, но взрыва не было».
Авиакомпания Bek Air ,которой принадлежит потерпевший крушение самолет, принесла соболезнования в связи с трагедией.
В компании также призвали дождаться официальной информации о происшествии и не реагировать на анонимные рассылки.
Ранее стало известно, что число жертв трагедии возросло до 15 человек.
Напомним, самолет рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было. Местные СМИ сообщают о гибели председателя совета генералов Казахстана Рустема Кайдарова.
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Последнее: В доме Алма-Аты, в который в пятницу врезался самолет, никого не было, сообщил замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков. Алибеков рассказал, что «фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом», но в нем никого не было, передает ТАСС. Он добавил, что уже «полностью проведены аварийно- спасательные работы». На месте катастрофы «было организовано предварительное боевое […]
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