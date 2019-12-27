Дом, в который врезался самолет в Казахстане, был пустым

27.12.2019, 9:44, Новости дня

В доме Алма-Аты, в который в пятницу врезался самолет, никого не было, сообщил замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

Алибеков рассказал, что «фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом», но в нем никого не было, передает ТАСС.

Он добавил, что уже «полностью проведены аварийно- спасательные работы». На месте катастрофы «было организовано предварительное боевое развертывание для мгновенной подачи пены, но взрыва не было».

Авиакомпания Bek Air ,которой принадлежит потерпевший крушение самолет, принесла соболезнования в связи с трагедией.

В компании также призвали дождаться официальной информации о происшествии и не реагировать на анонимные рассылки.

Ранее стало известно, что число жертв трагедии возросло до 15 человек.

Напомним, самолет рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было. Местные СМИ сообщают о гибели председателя совета генералов Казахстана Рустема Кайдарова.



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Последнее: В доме Алма-Аты, в который в пятницу врезался самолет, никого не было, сообщил замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков. Алибеков рассказал, что «фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом», но в нем никого не было, передает ТАСС. Он добавил, что уже «полностью проведены аварийно- спасательные работы». На месте катастрофы «было организовано предварительное боевое […]

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