В московском метро студент жестоко избил пассажира

Утром 26 декабря студент жестоко избил мужчину в московском метро. Инцидент произошел на станции «Спортивная», передает «Вечерняя Москва».
Пострадавшего доставили в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении студента возбудили уголовное дело.
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Последнее: Утром 26 декабря студент жестоко избил мужчину в московском метро. Инцидент произошел на станции «Спортивная», передает «Вечерняя Москва». Пострадавшего доставили в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении студента возбудили уголовное дело.
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