В московском метро студент жестоко избил пассажира

27.12.2019, 9:37, Разное

Утром 26 декабря студент жестоко избил мужчину в московском метро. Инцидент произошел на станции «Спортивная», передает «Вечерняя Москва».

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении студента возбудили уголовное дело.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Утром 26 декабря студент жестоко избил мужчину в московском метро. Инцидент произошел на станции «Спортивная», передает «Вечерняя Москва». Пострадавшего доставили в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении студента возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика