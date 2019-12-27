В Москве по делу об убийствах задержали бывших спецназовцев

В Москве задержали трех мужчин, которых подозревают в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СКР. По данным РИА Новости, двое из них раньше были бойцами группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.

«Реализуя возникший умысел, распределив роли каждого, соучастники вечером 28 ноября 2008 года, находясь в помещении по улице Донская, совершили убийство бизнесмена и его водителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следователей, один из них создал преступную группу и привлек в нее соучастников. Вместе они совершили еще одно убийство в 2012 году: напали на мужчину, у которого с собой была крупная сумма денег. При обысках у них дома сотрудники нашли склад огнестрельного оружия и взрывчатку.

Задержанным предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц с целью обогащения (ч.2 ст. 105 УК). В следственном управлении отметили, что хотя преступления и не были раскрыты по горячим следам, все это время правоохранительные органы продолжали расследовать это дело. В ходе допроса один из причастных к преступлению дал показания на подозреваемых.

Источник: Новая газета

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Последнее: В Москве задержали трех мужчин, которых подозревают в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СКР. По данным РИА Новости, двое из них раньше были бойцами группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. «Реализуя возникший умысел, распределив роли каждого, соучастники вечером 28 ноября 2008 года, находясь в помещении по улице Донская, совершили убийство бизнесмена и […]