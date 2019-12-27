Ахеджакова лишилась дара речи после страшной трагедии

Во вторник, 24 декабря, Галина Волчек была доставлена в Боткинскую больницу с подозрением на воспаление легких. С тех пор каждый день в прессе возникали тревожные сообщения об ухудшении самочувствия 86-летней артистки.

Театральный режиссер скончалась в четверг, 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и отека легких. Трагическое известие не оставило равнодушными деятелей искусства и политиков. Свои соболезнования выразили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Путин и Сергей Собянин.

Журналисты обратились за комментарием к народной артистке Лие Ахеджаковой. Актриса призналась, что пока не готова передать свои чувства и мысли словами. «Я не могу говорить. Я только что узнала. У меня нет сейчас, что сказать», – цитирует ее Teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Фотограф Галина Кудрявцева (@galinkakudrik) 10 Окт 2019 в 1:02 PDT

Напомним, Галина Волчек была художественным руководителем театра «Современник» с 1989 года. Театральный режиссер поставила на сцене более 30 спектаклей. В качестве киноактрисы она снялась в таких фильмах, как «Осенний марафон», «Берегись автомобиля» и «Король Лир».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москве вечером 26 декабря неизвестный напал на 46-летнего мужчину с ножом на лестничной площадке дома, расположенного по улице Полярной, и отобрал у него 250 тыс. рублей, сообщили в столичном главке МВД. Как сообщили в главке, злоумышленник несколько раз ударил жертву в область шеи и спины после чего вытащил из нагрудного кармана 250 тыс. рублей […]