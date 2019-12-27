Хабаровчане захотели сами поставить памятник адмиралу Невельскому

Жители Хабаровского края начали сбор средств на памятник адмиралу Геннадию Невельскому, который доказал, что Амур судоходен, а Сахалин – это остров, информирует краевое правительство.

Имя адмирала уже носит аэропорт Хабаровска, а также городская набережная. Единственный в городе памятник Невельскому был установлен за Дальневосточным художественным музеем в 1951 году, но в 1996 году его разрушили вандалы, передает РИА «Новости».

Несколько лет назад хабаровчане выступили с инициативой создать Невельскому новый памятник, который решено установить на набережной Амура.

«Сейчас мы активизируем сбор пожертвований. За два года нам удалось собрать около 2 млн рублей. Эти средства пошли на изыскательские работы и организацию конкурса эскизных проектов памятника. Еще потребуется порядка 11 млн рублей», – сказала замруководителя краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников Людмила Ишаева.

Победу в конкурсе эскизов памятника одержал народный художник из Москвы Салават Щербаков. По его проекту в Хабаровске уже установили памятник полководцу Александру Василевскому, под руководством которого в 1945 году на Дальнем Востоке была разгромлена Квантунская армия.

Геннадий Иванович Невельской в 1847 году был отправлен служить на Камчатку. Тогда он решил реализовать свою давнюю идею по изучению устья реки Амур, которое долгое время считали непригодным для судоходства.

В июне 1849 год на корабле «Байкал» он достиг северной оконечности Сахалина, обогнув его с запада, направился в Амурский лиман и обнаружил устье Амура. Команда Невельского обследовала его на несколько километров вглубь, доказав, что Сахалин – это остров, а Амур пригоден для судоходства.

В августе 1850 года Невельской основал военное поселение в устье Амура под названием Николаевский пост, затем ставшее городом Николаевском-на-Амуре.

В феврале 1851 года решением правительства под началом адмирала была организована Амурская экспедиция, которая детально исследовала бассейн нижнего Амура, произвела там топографическую съемку, составила первую карту всего Амура, провела большую исследовательскую работу на Сахалине.

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