«Адмирал Макаров» после выполнения задач в Средиземноморье вернулся в Севастополь

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в главную базу флота – город-герой Севастополь. <…> Церемония встречи корабля из дальнего похода прошла под руководством командира соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирала Олега Криворога. На встрече фрегата «Адмирал Макаров» присутствовали ветераны соединения, члены семей и родственники моряков», – передает ТАСС сообщение флота.
Напомним, в конце ноября отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности.
7 ноября фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море.
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Последнее: В столичном аэропорту Шереметьево случилось ЧП. Самолет Sukhoi Superjet 100 перед взлетом выкатился за пределы рулежной дорожки и попал на грунт. По данным «Москвы 24», пассажиров высаживали через заднюю дверь. В результате инцидента пострадавших нет. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что происшествие не отразилось на работе аэропорта.
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