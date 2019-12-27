«Адмирал Макаров» после выполнения задач в Средиземноморье вернулся в Севастополь

27.12.2019, 9:12, Новости дня

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в главную базу флота – город-герой Севастополь. <…> Церемония встречи корабля из дальнего похода прошла под руководством командира соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирала Олега Криворога. На встрече фрегата «Адмирал Макаров» присутствовали ветераны соединения, члены семей и родственники моряков», – передает ТАСС сообщение флота.

Напомним, в конце ноября отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности. 

7 ноября фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море.



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