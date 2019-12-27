Возросло число жертв крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

27.12.2019, 9:05, Новости дня

Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанской Алма-Ате умер в больнице, число жертв ЧП выросло до 15, сообщил начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев.

Абильдаев сообщил, что «14 человек скончались на месте аварии и один – в больнице», общее число погибших – 15 человек, передает РИА «Новости».

В больницы доставлены 66 человек, из них 50 госпитализированы. Шесть человек находятся в крайне тяжелом и шесть – в тяжелом состоянии.

Пресс-служба аэропорта информирует в Facebook, что 60 человек выжили и получили медицинскую помощь после крушения самолета.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было.

Сообщалось, что погибли 14 человек, 35 пострадали. Местные СМИ сообщают о гибели председателя совета генералов Казахстана Рустема Кайдарова.



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Последнее: Один из пострадавших при крушении самолета в казахстанской Алма-Ате умер в больнице, число жертв ЧП выросло до 15, сообщил начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев. Абильдаев сообщил, что «14 человек скончались на месте аварии и один – в больнице», общее число погибших – 15 человек, передает РИА «Новости». В больницы доставлены 66 человек, из […]

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