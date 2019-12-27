На Украине назвали неожиданную пользу от Крымского моста

27.12.2019, 9:00, Разное

После запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост созданная Россией переправа через Керченский пролив стала одним из главных раздражителей для украинской общественности. Украинцы буквально кинулись искать и придумывать проблемы. Однако депутат Алексей Гончаренко нашел оригинальный выход из этой ситуации и обратился к той пользе, которую, по его мнению, сооружение может принести Украине.

Плюс, по словам парламентария, есть, хотя он и всего один. «Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», – цитирует «Царьград» Алексея Гончаренко. Свое заявление он записал на видео. Примечательно, что в это время он был одет в белую футболку с надписью на английском «Кубань».

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Последнее: После запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост созданная Россией переправа через Керченский пролив стала одним из главных раздражителей для украинской общественности. Украинцы буквально кинулись искать и придумывать проблемы. Однако депутат Алексей Гончаренко нашел оригинальный выход из этой ситуации и обратился к той пользе, которую, по его мнению, сооружение может принести Украине. Плюс, по словам парламентария, […]

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