В Казахстане при взлете разбился самолет: есть погибшие, многие пострадавшие в тяжелом состоянии

27.12.2019, 8:52, Новости дня

В Казахстане в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли по меньшей мере 14 человек, 35 пострадали, сообщает пресс-служба аэропорта Алма-Аты.

По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Авария произошла при взлете.  Борт авиакомпании, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05 по местному времени, пропал с радара.  Самолет потерял высоту, пробил пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала. Возгорания самолета не было.

 

В МВД Казахстана сообщили, что на месте крушения работает 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

В списке выживших пока 60 человек: 

Опубликован список погибших при крушении самолета.

В парке авиакомпании Bek Air — самолеты Fokker 100 производства Нидерландов. Власти Казахстана сообщили, что полеты лайнеров этого типа приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.

 



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