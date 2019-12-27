Рубль сдает позиции после взлета

Центральный Банк России обновил данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта начинает сдавать позиции. Официальный курс рубля на сегодня, 27 декабря, составляет 61,76 за доллар и 68,50 за евро.
По словам экспертов, недавнее укрепление российской валюты связано с восстановлением цен на нефть и налоговым периодом. Кроме того, 25 декабря в католических странах был праздничный день: отечественный рынок торговался в одиночестве, что привело к росту рубля к доллару и евро.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Значительная часть украинской общественности оказалась полностью не готова к констатации исторических фактов, если те идут вразрез с их национальной идеей. И банальный рассказ о том, что большая часть независимой Украины расположена на чужих землях, провоцирует весьма бурную реакцию. Если же о том, что украинский юг и Причерноморье являются исконно русскими землями, говорит сам Владимир Путин, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Путинская рубашка / 2 декабря
- Чрезмерное употребление воды может быть опасно для здоровья человека / 22 декабря
- Обнародованы баснословные траты молодой любовницы Петросяна / 3 декабря
- От ювелирных украшений от Гагариной до одежды для собак от Ахмадуллиной: дайджест fashion-новостей недели / 3 декабря
- В Марий Эл 9 рыбаков дрейфуют на льдине по Волге / 30 ноября
- «Не считаю, что Бузова круче меня»: Солнцев о грызущей зависти / 2 декабря
- Мнение: Разруха и нищета в головах совков. / 21 декабря
- Скандалы: Общий режим особого порядка / 12 декабря