Боевики в Сириии атаковали родной город Асада

Террористы в сирийской провинции Латакия атаковали город Аль-Кардаха – родной населенный пункт сирийского президента Башара Асада.

В северной части Латакии возобновились вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам», на стороне которого также выступает запрещенная в РФ группировка «Исламская партия Туркестана». Как передает Telegram-канал NovostiDamask, боевики открыли огонь по родному городу президента Сирии Башара Асада Аль-Кардаха из ракетных установок «Град». О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщается, пишет РИА «ФАН».

NovostiDamask со ссылкой на связанные с ИГ источники также сообщает, что террористы «Исламского государства» совершили нападение на американскую военную базу в городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки. Военный объект подвергся ракетным обстрелам. Информация о потерях вооруженных сил США пока не поступала.

В то же время военный источник в Twitter сообщает, что неподалеку от города Камышлы возобновились стычки между населением и американскими военными. Так, жители деревни Дабана, через территорию которого проследовал патруль США, бросали камни в автомобили колонны. Сведений о причинах начала конфликта не поступало.

Ранее контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии.





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