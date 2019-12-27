Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах

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Последнее: По Украине ходят легенды. Некоторые передаются как истории, обрастая легендарными подробностями, а некоторые вполне живые легенды. Но о живых легендах говорят не меньше, чем о погибших. С началом майдана некоторые граждане сделали выбор, определивший всю их жизнь. Они не могли сделать другой выбор. В крови это или память предков, а может нужные книжки в детстве […]
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