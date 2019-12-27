Есть жертвы: подробности страшной авиакатастрофы в Казахстане

Самолет

Fokker-100

авиакомпании Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение. Лайнер потерял высоту при взлете и пробил бетонное заграждение, после чего врезался в двухэтажное здание, сообщает «Интерфакс».

В момент происшествия на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 14 человек. 35 человек получили травмы, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Как передает НСН, среди жертв и пострадавших нет россиян.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родственникам погибших. Лидер пообещал, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. «Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», – цитирует его Life.ru.

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