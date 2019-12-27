Росстат спрогнозировал увеличение численности населения России

Численность населения РФ может вырасти со 146,7 млн человек в 2020 году до 150,126 млн человек к 2036 году, следует из обновленного демографического прогноза Росстата.

Росстат представил уточненный демографический прогноз до 2036 года. Расчет перспективной численности населения осуществляется в трех вариантах – низкий, средний и высокий прогнозы – на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции, передает ТАСС.

Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Предполагается, что общая численность населения в начале 2020 года составит 146,798 млн человек и к началу 2036 года увеличится до 150,126 млн человек (71,075 млн мужчин и 79,051 млн женщин). К 2035 году общий прирост населения достигнет 365,5 тыс. человек.

Предполагается, что рост населения страны произойдет за счет того, что убыль населения снизится с 249,3 тыс. человек до 21,3 тыс. человек, а миграция вырастет к 2035 году до 386,8 тыс. человек.

При этом ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) возрастет с 73,53 лет в 2020 году до 81,66 лет в 2035 году, а разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами снизится к 2035 году до 6,4 лет: 78,26 и 84,66 у мужчин и женщин, соответственно.

Также, согласно высокому варианту, увеличится и суммарный коэффициент рождаемости – с 1,511 по итогам 2019 года до 1,738 в 2035 году, а его динамика во всем 15-летнем диапазоне будет положительная. Таким образом, в 2035 году общий коэффициент рождаемости составит 9,5 (в абсолютных значениях – 1,43 млн детей). В то же время смертность значительно снизится: число умерших к 2035 году уменьшится до 1,45 млн человек (общий коэффициент смертности – 9,7).

Доля детей и подростков в возрасте 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 15,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет – с 65,8% до 63,5% за счет увеличение населения старших возрастных групп. Наибольшее численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года – в возрасте 31-35 и 36-40 лет).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю. Также, по ее словам, за десять месяцев 2019 года смертность в России снизилась на 1,7% к аналогичному периоду 2018 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москве задержали трех мужчин, которых подозревают в убийстве нескольких человек, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СКР. По данным РИА Новости, двое из них раньше были бойцами группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. «Реализуя возникший умысел, распределив роли каждого, соучастники вечером 28 ноября 2008 года, находясь в помещении по улице Донская, совершили убийство бизнесмена и […]