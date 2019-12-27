Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

В Генеральной прокуратуре решили не утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца. Об этом сообщают «Коммерсант» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным «Коммерсанта», Генпрокуратура нашла ряд нарушений в заключении, поэтому пока дело не будет передано в суд для рассмотрения по существу. О каких контректно недочетах идет речь, не сообщается, но вероятные ошибки могут быть связаны с квалификацией дела.

Теперь дело должны вернуть обратно в Следственный комитет на доработку. Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер сказал «Новой газете», что защиту пока что не проинформировали об возврате дела в СКР.

3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела девушек. В заключении следователи отмечали, что убитый Михаил Хачатурян причинял дочерям физические и психические страдания, что могло квалифицироваться как смягчающее обстоятельство.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве своего своего 57-летнего отца Михаила группой лиц по предварительному сговору. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и даже сексуального насилия со стороны их отца. Дополнительная экспертиза подтвердила, что насильственные действия Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей.

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Источник: Новая газета

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