«Бедняжка»: беременная Костенко получила страшную травму накануне родов

Своей бедой супруга Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками. Анастасия показалась в праздничном декоре с переломанной рукой, которую медики уже заботливо уложили в поддерживающий бондаж. Впрочем, даже травма не помешала молодой маме выглядеть хорошо – в кадре Костенко облачена в стильное домашнее платье и удобные мягкие тапочки.

«Моя поддержка на ближайшие 3 недели.😅», – с юмором отметила будущая роженница, – «Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель– хоть как-то добраться до финиша.😅» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Уже в комментариях Анастасия поведала, что сломала руку, упав на мраморный пол. По всей видимости, жена знаменитого футболиста куда-то сильно торопилась, т.к. далее она отметила, что больше спешить не собирается. Она так же дополнила, что маленькая дочка Милана очень расстроилась, когда с ее мамой случилась беда. Девочка все время сидела рядом с Костенко и успокаивала ее, пока та плакала.

Кроме того, медиа-персона рассказала, что в травмпункте она была не одна. Вероятно, даже отсутствие льда в столице никак не помогло будущим мамочкам остаться целыми и невредимыми: «Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие🙏🏻».

В свою очередь поклонники пришли в ужас от случившегося с любимой знаменитостью. Многие тотчас же отправили в адрес Анастасии пожелания здоровья: «Бедняжка, береги себя», «Это ужасно, скорейшего выздоровления!», «Настюш, как это ты так ? Выздоравливай давай , дорогая 🙏🙏🙏», «Здоровья вам и вашим близким, берегите себя ❤️🎄🤗🤗».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 26 Дек 2019 в 5:08 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Своей бедой супруга Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками. Анастасия показалась в праздничном декоре с переломанной рукой, которую медики уже заботливо уложили в поддерживающий бондаж. Впрочем, даже травма не помешала молодой маме выглядеть хорошо – в кадре Костенко облачена в стильное домашнее платье и удобные мягкие тапочки. «Моя поддержка на ближайшие 3 недели.😅», – с юмором […]