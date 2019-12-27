Глава НОК Японии назвал россиян самыми сложными противниками в Токио

27.12.2019, 7:58, Новости дня

Российские спортсмены могут стать самыми сложными противниками для японской команды на олимпиаде в Токио летом 2020 года, сообщил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

«На олимпиаде в Токио российские спортсмены могут стать самыми сложными противниками для Японии. Я желаю, чтобы российские и японские спортсмены провели как можно больше финальных встреч. Что это значит? Если спортсмены смогли встретиться в финале – значит, до этого они все время побеждали», – передает РИА «Новости» слова Ямаситы.

Напомним, ранее в пятницу Ямасито заявил, что «идеальным сценарием» стало бы разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио.



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