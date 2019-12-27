Родина тебя «любит»

Я хотела бы сказать, что им “повезло”. Но и такой судьбы вряд ли кому-нибудь пожелаешь.

Более 200 тысяч украинцев бежали от советской власти в Германию, Австрию, Италию, где благодаря одной из структур ООН старались выжить – на территориях, которыми управляли с 1945 года американцы, британцы, французы.

Да, вот так я постепенно узнаю неведомую мне ранее историю. Читая сегодня очередную книгу украинского автора, наткнулась на упоминание о лагерях ДИ-ПИ (Displaced Persons, перемещенные особы).

Гугл выдает статьи нескольких ресурсов, и прочитать об этом можно многое, но хотелось бы упомянуть основное, что зацепило:

“Советы” после окончания Второй мировой насильно возвращали “непокорных” граждан на Родину.

Для многих это была чужая родина, и они бежали от Сталина, как от огня.

Кто-то принял оккупацию немцев, как освобождение.

Кто-то не принял ни то, ни другое.

Кто-то бежал от репрессий, от голода, ни в коем случае не отождествляя себя с “советским человеком”.

Бежали актеры, писатели, ученые. Бежали целые издательства. Бежали люди, которые в советской оккупации не представляли свое будущее – оно абсолютно точно продолжилось бы Сибирью или расстрелом.

Украинские лагеря Ди-Пи были довольно закрытыми, и на их территориях была удивительная самоорганизация. Люди облагораживали не только временный быт, но и школы, и больницы, и церкви.

После решения Ялтинской конференции лица, проживавшие в Союзе, подлежали депортации, но если ты проживал на Западной Украине до 1939 года (а она тогда еще не была частью СССР), то ты имел право остаться.

Восточные украинцы старались выдать себя за Западных, и для выявления таких лиц создавались российские структуры, русские объезжали лагеря, к ним выходили беженцы и массово гнали их со словами ненависти к Сталину.

Кстати, россияне пишут про эти лагеря как те, которые были созданы для насильно угнанных на принудительные работы советских граждан (!), поэтому возвратить их в Сибирь “за заслуги” считали делом чести. Считают по сей день.

С годами беженцы устраивали свою жизнь, получали гражданство Канады, США, и кто мог – эти лагеря покидали.

Я, конечно, хотела бы в очередной раз ткнуть носом россиян, что когда нужно согнать чужой народ в свое советское стойло – то это их “насильно на работы немцы угнали”.

Когда нужно оккупировать часть Украины – то “местные сами сделали свой выбор в пользу России”.

Нет сил удивляться их лживости. Я лично никогда и ничего не буду должна этому народу, который не изменит своей сущности.

Я не хочу в Советский Союз.

Я не ценю советское прошлое.

Я его ненавижу.

Как и саму Россию.

Елена Кудренко

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Последнее: Я хотела бы сказать, что им “повезло”. Но и такой судьбы вряд ли кому-нибудь пожелаешь. Более 200 тысяч украинцев бежали от советской власти в Германию, Австрию, Италию, где благодаря одной из структур ООН старались выжить – на территориях, которыми управляли с 1945 года американцы, британцы, французы. Да, вот так я постепенно узнаю неведомую мне ранее […]