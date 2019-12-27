Москве уже смело можно строить батутный завод имени Рогозина

За нашими бурными событиями, мы совсем упустили то, что происходит в космической индустрии США, которая вот-вот сделает решающий шаг, который разделит эпоху освоения Космоса на «до» и «после».

В самом деле, американская индустрия, которая работает на космос, пошла качественно другим путем развития, чем это было ранее. Во главу угла была поставлена коммерческая доступность освоения космоса и дело пошло.

После того, как недавно старт ракеты с пилотируемым семиместным модулем от Боинг показал, что неудачи — дело неизбежное и они случаются у всех, кто движется вперед.

Эта неудача была относительной, поскольку миссия просто не была выполнена, хоть ракета и не взорвалась на старте или в воздухе. Тем не менее, она не смогла штатно отработать программу полета и эта неудача не дала Боингу сравняться с конкурентом SpaceX в темпе приближения к пилотируемому полету.

Как мы помним, компания Маска должна была отправить экипаж астронавтов еще летом, но авария двигателей аварийного спасения пилотируемо капсулы, откинула это событие минимум на полгода.

Но вот после неудачи Боинга стало очевидно, что НАСА подыгрывает Боингу и если это раньше было не очень заметно, то теперь все встало на место.

Дело в том, что SpaceX и следователи НАСА очень быстро нашли причины причины аварии, заменили некачественные узлы топливной системы и имея в наличие готовые капсулы, заявили о готовности продолжить необходимые тесты, которые открывают путь для сертификации корабля для пилотируемых программ.

Но НАСА пустила SpaceX по длинному кругу проверки всех систем безопасности и в результате, удачное прохождение того злосчастного теста, который и дал сбой, стало маленьким эпизодом в огромной программе тестирования.

Достаточно сказать, что конкуренты SpaceX даже близко не прошли Стоко тестов парашютных систем спускаемого аппарата. И это не просто тесты, а тесты с усложнением, наподобие отказа одного из куполов системы и так далее.

Сто касается аварийных двигателей спускаемого аппарата, то 11 января должен пройти «краш-тест», когда спускаемый аппарат буде поднят ракетой на несколько десятков километров и аварийно отсоединившись, должен будет мягко приземлиться.

Важные тесты? Наверное, но их проходит только SpaceX, пока Боинг усиленно догонял конкурента, но не сложилось и теперь, когда полностью пройдены парашютные тесты (которых никто в таком объеме не проходил), закончены огневые тесты и остался тест, который тоже никто из конкурентов SpaceX, даже не пытался исполнить, компания таки может получить сертификацию.

Как не тянули Боинг за уши, чтобы именно их аппарат открыл новую эру пилотируемых полетов, все складывается таким образом, что таки Дракон от SpaceX станет первой машиной американского производства, которая после ухода со сцены сверх дорогих Шаттлов поднимет астронавтов на орбиту.

Здесь важно перевести ситуацию из болезненной гонки в техническую рутину, а дальше — будет проще.

Другие производители постепенно подтянутся и целых три системы будут курсировать в космос просто в режиме маршрутки с 7 пассажирами на борту.

Вот с этого момента Москве можно будет не просто закупать батуты, а строить батутный завод имени Хрюничева или даже Рогозина.

Линия Обороны

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