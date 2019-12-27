Мнение: Обмен…

27.12.2019, 7:45, Разное

Самое важное в новости о том, что Киев и самозванцы из Донбасса договорились 29 декабря провести обмен по формуле «всех установленных на всех установленных», это информация о том, что порядка сорока заключенных украинских колоний, получивших сроки за преступлений на территории Донбасса, попросили исключить их из спика обмена.

Люди, видимо, прозрели и не хотят возвращаться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, не хотят снова брать в руки оружие, мол, уж лучше отсидеть , выйти и остаться на территории Украины, не захваченной самозванцами.

Сам факт обмена – это хорошая новость. Россия в свое время тоже занималась освобождением россиян, попавших в руки отморозков в Чечне.

Украинские военные и добровольцы, попавшие в руки донбасских бандосов,  должны быть на свободе. Даже ценой обмена их на бандосов, захваченных с оружием в руках и отбывающих тюремные сроки по тяжким статьям УК Украины… Тут двух мнений быть не может.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Самое важное в новости о том, что Киев и самозванцы из Донбасса договорились 29 декабря провести обмен по формуле «всех установленных на всех установленных», это информация о том, что порядка сорока заключенных украинских колоний, получивших сроки за преступлений на территории Донбасса, попросили исключить их из спика обмена. Люди, видимо, прозрели и не хотят возвращаться в […]

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