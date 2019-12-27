«Суперджет» выкатился за пределы полосы в Шереметьево

27.12.2019, 7:44, Новости дня

Пассажирский самолет «Суперджет» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

Борт выполнял рейс в Самару.

«При подготовке к взлету во вовремя рулежки он съехал с полосы на грунт передней стойкой шасси», – сообщил источник ТАСС. На борту было 74 пассажира и пять членов экипажа. Никто них не пострадал. Они будут отправлены в Самару другим бортом.

Напомним, 9 декабря самолет Sukhoi SuperJet, следовавший из Челябинска в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево с неисправным бортовым оборудованием.



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Последнее: Пассажирский самолет «Суперджет» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах. Борт выполнял рейс в Самару. «При подготовке к взлету во вовремя рулежки он съехал с полосы на грунт передней стойкой шасси», – сообщил источник ТАСС. На борту было 74 пассажира и пять членов экипажа. Никто них не пострадал. Они будут […]

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