Волчек перед смертью успела рассказать о сокровенной мечте

Галина Волчек любила повторять: «У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение». Первым ее супругом был легендарный актер Евгений Евстигнеев, от отношений с которым в 1961 году родился сын Денис. «У меня родился сын, ему только 17 дней, и тут Ефремов мне говорит: «В Доме литераторов у нас будет творческий вечер. Некому его вести». И смотрит на меня выразительно. Я сказала: «Я приду». И не могла ответить иначе, боюсь, если бы даже сыну было не 17 дней, а семь. И так было всегда. Всё было и остается подчинено театру. Да, так я устроена. Так, наверное, Богу было угодно», – признавалась актриса в одном из последних интервью «Известиям».

С первой женой Дениса Галина Борисовна была дружна всю жизнь. Татьяна Цыплакова и Денис Евстигнеев прожили вместе семь лет, у них не было детей, когда случился развод. Татьяна всегда доверяла свекрови и считала ее своей второй мамой. После развода с Евстигнеевым Таня вышла замуж и родила сына, Галина Борисовна считала мальчика своим внуком. Она следила за его жизнью, давала мудрые советы и участвовала в судьбе парня.

А единственный сын Галины Волчек, тем временем, обрел свое счастье с приемной дочерью Зиновия Гердта Екатериной. Он вырастил сына Кати Ореста, а теперь является дедом двух внучек – Татьяны и Марии, которых ему подарил пасынок.

Родных внуков Галине Борисовне бог не дал. Незадолго до ухода Волчек журналисты у нее спросили: «Если бы вы могли изменить только одну вещь в своей жизни, что бы это было?» «Я бы мечтала иметь внуков…» – горько вздохнула тогда знаменитость.

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Последнее: Галина Волчек любила повторять: «У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение». Первым ее супругом был легендарный актер Евгений Евстигнеев, от отношений с которым в 1961 году родился сын Денис. «У меня родился сын, ему только 17 дней, и тут Ефремов мне говорит: «В Доме литераторов у нас будет творческий вечер. Некому его […]