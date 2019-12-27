Появилось видео с места крушения самолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек.
На кадрах, опубликованных на YouTube, видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части. Кроме того, можно рассмотреть разрушенное здание, в которое врезался лайнер, – ранее сообщалось, что воздушное судно рухнуло в районе жилого сектора, объявлена эвакуация.
Автор ролика эмоционально рассказывает о том, что на месте происшествия «уже много трупов». Она также говорит, что не хватает карет скорой помощи, чтобы перевезти всех пострадавших.
Между тем в аэропорт Алма-Аты прибыло большое число машин скорой помощи, передает РИА «Новости».
Шлагбаумы в аэропорту открыты на въезд и выезд. По свидетельству очевидцев, пострадавших везли на каталках.
Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было. По последним данным, погибли 14 человек, 35 пострадали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.
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Последнее: В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек. На кадрах, опубликованных на YouTube, видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части. Кроме того, можно рассмотреть разрушенное здание, в которое врезался лайнер, – ранее сообщалось, что воздушное […]
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