Снег и гололедица: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Сотрудники Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Москве. В ближайшие два дня в столице ожидается гололедица. Предупреждение действует до вечера 28 декабря, сообщает RT.
В пятницу, 27 декабря, синоптики обещают облачную погоду, туман и гололедицу. Температура воздуха составит -1…+1 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. В субботу, 28 декабря, столбики термометров опустятся днем до -4 градусов. Местами возможен снег, передает телеканал «360».
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Последнее: В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек. На кадрах, опубликованных на YouTube, видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части. Кроме того, можно рассмотреть разрушенное здание, в которое врезался лайнер, – ранее сообщалось, что воздушное […]
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