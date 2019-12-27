В Приморье спасли от собак не уснувшего гималайского медвежонка

Охотнадзор в Приморье отловил не уснувшего гималайского медвежонка, который бродил по дачам в Уссурийске, где его гоняли собаки, информирует центр «Тигр».
«В Центре «Тигр» новый подопечный — гималайский медвежонок, который не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска. Его гоняли собаки, пока малыша не отловила группа департамента охотнадзора Приморского края», – говорится в сообщении центра на своей странице в Facebook.
Там добавили, что пойманный медведь родился в этом году. О состоянии животного представители центра обещали рассказать после ветеринарного осмотра.
Это уже 14-й по счету медвежонок, который поступил в центр реабилитации в 2019 году. Других медведей, которые остались сиротами или были изъяты у людей, до зимы выпустили в лес после реабилитации, а одна самка залегла в спячку в центре.
Напомним, в феврале 2018 года в Центре «Тигр» рассказали, что к дверям Охотнадзора в Приморье подбросили одномесячного гималайского медвежонка весом менее 2,5 килограммов.
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