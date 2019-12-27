Зрители разгадали секрет фильма «Один дома»

На сайте Reddit пользователь с ником yessyussy разместил пост, в котором объяснил, почему родители забыли Кевина из фильма «Один дома».

«Их было 17 человек (вместе с Кевином) – нечетное число, а ехать нужно было в двух фургонах, рассчитанных на восемь пассажиров. Но поскольку главный герой пропал, все поровну расселись по машинам, ничего не подозревая», – передает РИА «Новости» предположение автора.

Другие пользователи Сети предложили еще несколько версий.

Многие вспоминали соседского мальчика, в шапке, как у Кевина, который проходил мимо дома Маккаллистеров, когда они рассаживалось по машинам. По мнению пользователей, родители автоматически приняли его за сына и подумали, что он сел вместе с ними.

Пользователь с ником NathanTheSnake отметил, что дело еще могло быть в классе обслуживания.

«На прошлой неделе, я пересмотрел фильм и понял, почему создатели делают акцент на билетах: взрослые путешествуют первым классом, а дети чуть ли не в третьем. Если бы они все летели в одном месте, то пропажу Кевина заметили бы», – написал он.

Напомним, ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп выдвинул свою версию того, каким образом сцена с его участием пропала из фильма «Один дома – 2» при показе ленты на канадском телевидении.





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