Число жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 14 человек

Жертвами крушения самолета авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом из Алма-Аты в Нур-Султан, стали 14 человек, еще 35 человек получили травмы, информирует мэрия Алма-Аты.

В мэрии сообщили, что в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили восемь детей с политравмами, они находятся в сознании, передает РИА «Новости».

Еще пять человек поступили в БСНП, а 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии доставлены в ГКБ № 4. В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.

На месте погибли 14 человек, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели девяти человек.

Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.





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