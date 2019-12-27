Мнение: Налет на конкурирующую фирму

Фактурные фото налета американского спецназа и подготовленных США "афганских коммандос" на нарколабораторию Талибана в провинции Пактия, где маковое сырье перерабатывали в героин.

Беспощадная борьба с конкурентами на героиновом рынке продолжается.

Всего заявлено, что с 20 декабря в ходе операции в провинции Пактия убито 30 боевиков Талибана, несколько взяты в плен (плюс немного стрелкового оружия в виде трофеев), уничтожено несколько тонн героинового сырья (ожидается, что эти рейды приведут к росту рыночной стоимости героина).Кроме тогда армия и американцы провели операцию против Талибана в провинции Кандагар, заявив 41 боевика убитыми и 22 ранеными.

Талибан уже заявил, что конкуренты очень скоро поплатятся, начав с нескольких терактов и нападений на дорогах (убито до 15 человек — как военных, так и гражданских, включая 6 солдат убитых шахид-мобилем на базе в провинции Балх) и похищения 27 членов "группы борьбы за мир" (впрочем, лидеры Талибана потом заявили, что их с кем-то перепутали и после проверки их отпустили, мол ошибочка вышла, в следующий раз похитят тех, кого следует, а так то Талибан тоже привержен "делу мира").

Такими темпами начать вывод войск до выборов Трампу может и не удастся, хотя Талибан как бы был не против начать уже с 2020 года заниматься "контртерроризмом" в Афганистане в рамках сделки заключенной в Дохе.

Американцы очевидно полагают, что если нанести несколько ударов по Талибану, то это сделает талибов более сговорчивыми на переговорах с Трампом, но есть основания полагать, что Талибан понимая стратегический цейтнот Трампа, может занять более жесткую позицию, убив перед выборами еще несколько американских солдат, чтобы показать провальность политики Трампа в Афганистане.

Источник: Colonel Cassad

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