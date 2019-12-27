Французов разозлило решение Макрона не поздравлять страну с Рождеством

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом году изменил традиции и не поздравил страну с Рождеством. Решение главы государства вызвало волну негодования жителей Франции, которым пришлось довольствоваться обращениями Бориса Джонсона и Дональда Трампа, информирует Valeurs actuelles.

Так, молчание лидера Франции возмутило депутата Европарламента от партии «Национальное объединение» Жордана Барделля, который обвинил Макрона в пренебрежительном отношении к французам.

«Рождество – это бесценное время для миллионов людей, и не только для христиан. Оно – часть наследия, которое президент Республики призван беречь», – приводит слова французского политика ИноТВ.

«Мы счастливы, что он (Макрон – прим. ВЗГЛЯД) регулярно отмечает в своих социальных сетях конец Рамадана, но нам хотелось бы, чтобы он делал то же для традиций, отмеченных в нашем календаре», – сообщил депутат, отметив, что не пожелать соотечественникам «Счастливого рождества!» – «это о чем-то говорит».

В свою очередь политик от партии «Вставай, Франция» Фабьен Ломбар выразил уверенность, что отсутствие рождественских пожеланий не было простым упущением. «Или же речь идет о столь разоблачительном упущении, что оно описывает состояние вещей лучше, чем все слова в мире», – добавил он.

Интернет-пользователи также возмутились решением Макрона, они принялись сравнивать его молчание с видеоборащениями лидеров Великобритании и США Бориса Джонсона и Дональда Трампа.

У многих ситуация вызвала смех. Так, по словам одного из интернет-пользователей, Эммануэль Макрон все же пожелал счастливого Рождества всем французам – в своем понимании – отправив поздравительные открытки крупнейшим бизнесменам страны.





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