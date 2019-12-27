У налёта на ФБК есть конкретный заказчик: Навальный намекнул на Костина

У себя на сайте Алексей Навальный прокомментировал налет силовиков на офис ФБК, подчеркнув, что помимо формальных причин — у сегодняшней акции устрашения против оппозиции есть конкретный заказчик. И этот заказчик — ни кто иной, как глава банка ВТБ Костин.

У себя в Телеграм глава ФБК написал: Формальный повод очередного рейда — наш отказ удалить расследование «Он вам не Димон». Медведев с Усмановым приказали возбудить уголовное дело против директора ФБК Ивана Жданова, и в рамках этого дела идёт «обыск» в помещениях ФБК и Навальный LIVE.

Однако в этот раз у нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик. И Кремлю приятно, и свой личный интерес отстаивает. Всё ровно так, как в случае с самолётом Светланы Медведевой.

Очень важный госбанкир — глава ВТБ Андрей Костин — не хотел бы, чтоб вы его увидели. А мы, пока делали расследование, звонили главе аппарата Костина, который курирует и службу безопасности. Что такое служба безопасности ВТБ, я думаю, вы понимаете: самая продажная и коррумпированная часть ФСБ.

Пишу пост в коридоре и слышу, как в нашем офисе 15 спецназовацев громят что-то. Судя по звукам, бьют посуду и крушат мебель.

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По словам @IoannZH, суд по делу об отказе ФБК удалить фильм «Он вам не Димон» должен состояться в ближайшее время. Сам Иван проходит подозреваемым по этому делу, завтра ему должны предъявить обвинение.

На фоне интервью Жданова «Открытым медиа» можно услышать, как громят офис ФБК pic.twitter.com/bvTwUO1mxJ

— Команда Навального (@teamnavalny) December 26, 2019

Ааааааа!!! Сотрудник спецназа ФССП требует, чтоб Борис Золотаревский @ZolotorevskiyB пошёл с ним в туалет!!! pic.twitter.com/wcg9Zd0oh6

— Elen_Elen (@elmalakhovskaya) December 26, 2019

Во время обыска в ФБК чуть не завязалась драка между одним из спецназовцев Федеральной службы судебных приставов и сотрудником фонда Борисом Золотаревским. Спецназовец — Золотаревскому: «Пошли отойдём», «пойдём за угол» pic.twitter.com/plfmdQ3Wz0

— Открытые медиа (@OpenMedia_io) December 26, 2019

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