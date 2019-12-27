Мнение: О цене российских нищебродов

Хорошая #новость для тех, кто любит #власть, но не блистает при этом ни талантами, ни зарплатами. Возможно, совсем скоро их регулярные доходы вырастут где-то на 13%. Такой подарок, по информации СМИ, готовится сделать кумир миллионов, нынешний российский президент Владимир #Путин.

Сакральный для экономиста вопрос: за чей счёт банкет?

Если вы думаете, что за счёт федерального #бюджет­а, пухнущего от внушительного профицита, вы ошибаетесь. Президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву проконтролировать исполнение бюджета таким образом, чтобы не залить в экономику лишних денег и не вызвать ускорения инфляции. Это единственная просьба к кабинету министров, подчеркнул глава государства на совещании с членами правительства в среду.

Тогда откуда #деньги?

Известно, откуда.

Правительство и администрация президента рассматривают возможность повышения базовой ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 16% с одновременной отменой этого налога для малоимущих, сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников, участвующих в обсуждении. По их словам, инициатива снизить налоговую нагрузку на беднейшую прослойку, впервые высказанная главой #ВТБ Андреем Костиным, а затем поддержанная спикером СовФеда Валентиной Матвиенко, обсуждается на уровне главы АП Антона Вайно и чиновников кабмина.

По предварительным оценкам, отмена #НДФЛ для бедных с целью продемонстрировать социальную справедливость наименее обеспеченным обойдётся в 1-1,5 трлн руб. И те выиграют в среднем по 300-400 руб. ежемесячно.

Компенсация выпадающих доходов региональных бюджетов последует за счёт среднего класса, как водится. Ибо самые богатые НДФЛ не платят, получая доходы через оффшоры и схемы. А вот специалисты высокого уровня получают как раз крупные белые зарплаты. С которых перечисляют #налоги, эквивалентные годовому ФОТ двух-трёх типовых российских чиновников. Теперь ещё одного посадят себе на шею…

Это не очень разумно, как представляется. Налоги на ФОТ у нас и так не маленькие. Да, НДФЛ – это сейчас только 13%. Однако, ещё много чего платит за нас работодатель. Взносы в социальные фонды прежде всего. Но, давайте откровенно: то, что работодатель платит за нас, он в действительности нам недоплачивает. Любые высокие брутто-зарплаты оборачиваются значительными выплатами непосредственно самим работником в пенсионный фонд и другие различные фонды.

А в предлагаемой конструкции за социальную справедливость заплатит middle или upper moddle класс. Первый вероятнее, чем второй. Хотя при таком профиците бюджета, как сейчас, можно было бы просто отменить НДФЛ для тех, у кого доходы ниже одного-двух прожиточных минимумов в месяц, – и всё. Ну а на худой конец, можно было бы увеличить налог до 15% на доходы свыше 1 миллиона в месяц. То есть на зарплаты всяких сечиных и миллеров, которые всё равно не обеднеют.

Но кто ж на это пойдёт?

А вы как считаете, что было бы более справедливым?

View Poll: Реформа НДФЛ

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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